Newell’s y Colón terminaron con un empate que no le sirvió a ninguno

Fue un amargo 1 a 1 que no dejó conforme a nadie.

Newell’s y Colón igualaron en un flojo partido. Foto: Prensa NOB.

Newell’s empató 1 a 1 con Colón en el estadio Brigadier Estanislao López en el cierre de la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional y dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder del campeonato, San Lorenzo.

Con los tantos de Joaquín Ibáñez para el «Sabalero» y de Jorge Recalde para la «Lepra», el local no pudo quedarse con los tres puntos en su casa y tampoco le escapó el último lugar de la tabla con apenas cuatro puntos. Así, sigue sin poder ganar ningún partido: tiene tres empates y tres derrotas.

En un córner muy bien ejecutado, Ibáñez corrió en el punto penal y se desmarcó de todos para saltar más alto que nadie y clavar una cabezazo al segundo palo defendido por Lucas Hoyos. El local había comenzado mejor el partido y lo demostró durante gran parte de esa primera mitad.

Pero Newell’s no se quedó con las manos vacías y finalizó mejor el primer tiempo, ya que atacó más y armó más sociedades en la mitad de la cancha para abrirse camino. Ya en el complemento, Bruno Pittón lo vio habilitado a Recalde y le metió un centro espectacular que conectó de cabeza para el empate parcial, inatajable para Ignacio Chicco.

Luego, Benítez controló muy bien en el área, tras una escapada por izquierda, y Pablo Pérez lo bajó cuando ya lo había superado con pelota dominada. El propio «Conejo» ejecutó el penal pero Hoyos tuvo un gran atajada y en el rebote, el delantero del «Sabalero la tiró afuera.

Esta es la síntesis de Colón vs. Newell’s por la séptima fecha de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 7.

Colón 1-1 Newell’s.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Ariel Penel.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Álvarez, Julián Chicco, Stefano Moreyra, Carlos Arrúa; Joaquín Ibáñez; Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Newell’s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Goles en el primer tiempo: 16m Joaquín Ibáñez (C).

Goles en el segundo tiempo: 23m Jorge Recalde (N).

Incidencias en el segundo tiempo: 28m Lucas Hoyos (N) le atajó un penal a Jorge Benítez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Gian Nardelli por Arrúa (C); 21m Jonathan Menéndez por Sordo (N); 22m Pablo Pérez por Mossquera (N); 32m Ramón Ábila por J. Álvarez (C); 37m Tomás Galván por Benítez (C); 41m Lisandro Montenegro por Ferreira (N).

Escrito por Federico Guerendiain

