Newell’s empató con Atlético Tucumán y sigue sin poder ganar como local

Fue un cerrado 0 a 0 ya que la visita se cerró en el fondo de campo y no dejó cómodo a los rosarinos.

Flojo empate de Newell’s en casa.Foto NA: PRENSA NOB.

Newell’s empató 0 a 0 con Atlético Tucumán como local en el estadio Marcelo Bielsa en el cierre de la vigesimoquinta fecha del torneo de la Liga Profesional y alcanzó su tercer empate consecutivo en Rosario.

Por su parte, el equipo dirigido por la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi sigue sumando puntos para alejarse definitivamente de la zona del descenso y mantenerse en la categoría de cara a la próxima temporada.

Para la primera etapa, a pesar de que los goles no llegaron para ninguno de los dos, Newell’s manejó mucho más lapelota y se aproximó más que los tucumanos, quienes se resguardaron un poco más y aguantaron muy bien el cero con una línea de fondo fuerte.

Ya para la segunda etapa, otra vez los dirigidos por Gabriel Heinze tuvieron la iniciativa y se hizo cada vez más fuerte con la pelota dominada. De todos modos, nunca supo como romper el cerrojo de Atlético Tucumán en el fondo, y cuando tuvo un hueco para hacerlo desperdició sus oportunidades.

Síntesis de Newell’s vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional

Liga Profesional.

Fecha 25.

Newell’s 0-0 Atlético Tucumán.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Mauro Vigliano.

Newell’s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz, Ángelo Martino; Pablo Pérez, Marcos Portillo, Juan Sforza; Jeremías Pérez Tica, Jorge Recalde, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez; Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Cambios en el segundo tiempo: 23m Djorkaeff Reasco por P. Pérez (N); Julián Contrera por Pérez Tica (N); 24m Ramiro Ruiz Rodríguez por Tesuri (AT); Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT); 35m Bautista Kociubinski por Estigarribia (AT); 41m Lisandro Montenegro por Sforza (N); 42m Braian Guille por Pereyra (AT).

NA