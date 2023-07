Newell´s contra los arbitrajes, un cruce que sigue en aumento tras los polémicos fallos de las últimas fechas

El conjunto rosarino volvió a ser perjudicado frente a Boca y se acrecentaron los reclamos del plantel y del entrenador, Gabriel Heinze.

Gabriel Heinze, entrenador de Newell´s.

Newell´s cayó ayer ante Boca por 2 a 1 en un partido que volvió a tener polémicos fallos arbitrales en perjuicio del conjunto rosarino, lo que motivó un aumento en los reclamos de los protagonistas tras la seguidilla de errores en las últimas fechas en la Liga Profesional.

Antes del encuentro ante Boca, en Newell´s tenían puesta la mira sobre los arbitrajes e incluso el entrenador Gabriel Heinze ya había expresado duras declaraciones en el pasado no tan inmediato.

Hace un mes, luego del empate 1 a 1 con Huracán, el «Gringo» disparó contra el juez Luis Lobo Medina: “Hay que decir las cosas como son: el que no esté capacitado para estar en una cancha, que levante la mano o que no le den más la oportunidad. Los entrenadores trabajamos y cuando perdemos, los que comunican nos ven como un objeto. Si ganamos somos buenos y si perdemos somos malos, nos tenemos que ir a casa. Hay gente, como este árbitro, que condiciona desde el primer minuto para los dos equipos».

La situación, lejos de apaciguarse, fue en aumento jornada tras jornada: la última semana, antes de enfrentar a Boca, Heinze había tenido un nuevo round en su pelea con el arbitraje.

«Hay que luchar contra el poder, me gustan esas cosas. Posiblemente el que le esté haciendo daño al club sea yo. Si tengo que dar un paso al costado, lo haría», dijo después de igualar con Atlético Tucumán.

Y añadió: «Si esto vuelve a pasar, seguiremos de la misma manera, luchando contra las injusticias, que es hermoso, y contra gente que se llama o se dice que tiene poder. A mí me encanta. Me gusta la batalla».

No obstante, las declaraciones del entrenador no evitaron la polémica de este lunes ante Boca, en la que le anularon un gol a su equipo por una discutida infracción previa al tanto de cabeza de Jorge Recalde.

NO VALE EL DESCUENTO DE NEWELL’S ❌⚽

Recalde anotaba de cabeza el 1-2, pero Echenique lo anuló por falta previa de Ortíz a Valentini.?¿Fue correcta la decisión? #LPFxTNTSports pic.twitter.com/olMG4JcF0F

— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

«Ya no me interesa decir nada. El día que tenga que decir algo lo voy a decir. Ya no me produce nada», manifestó Heinze, mientras que hasta se quejó el ex delantero Ignacio Scocco mediante las redes sociales.

«UNA DECISIÓN QUE YA ESTOY ACOSTUMBRADO…» Gaby Heinze se refirió al gol anulado a Ortíz en La Bombonera…

📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/1XUof2vNMa

— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2023

“¿Otro más? Déjense de joder, dan vergüenza… Son un desastre todos, no se salva nadie… El VAR en el fútbol argentino es lamentable”, escribió Scocco en su cuenta de Twitter.

NA