Netflix: la serie de supervivencia con 7 episodios que querrás maratonear

Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de personas que deberán sobrevivir a una enfermedad y a sus propias discusiones.

La plataforma de streaming más importante del mundo, Netflix, agregó recientemente a su catálogo una serie de tan solo 7 capítulos, que en menos de 1 mes logró posicionarse dentro del Top 10 en diferentes países.

En esta oportunidad estamos hablando de «Aguas Prohibidas» (Kaala Paani es el nombre original).

¿Hasta dónde llegarías por sobrevivir? Es la premisa de esta serie india que mantiene atrapado a todos los espectadores desde el primer capítulo hasta el último y que muestra lo que son capaces de hacer las personas en un momento de incertidumbre y en el que todo lo necesario para vivir está muy lejos del alcance de cada uno.

De qué trata «Aguas Prohibidas»

«Tras la llegada de una misteriosa enfermedad a las islas Andamán y Nicobar, la lucha por sobrevivir entra en conflicto con la carrera por una cura», indica la sinopsis oficial de Netflix.

En esta pelea, los humanos no solamente deberán lidiar con sus problemas, sino también contra la naturaleza y aprender que salvarse va a depender de la tarea de todos y no de uno sola persona. Por la temática de la serie, es imposible no recordar lo que fue la pandemia de Covid y las reacciones que hubo ante esta enfermedad. Justamente esta conexión con la realidad es lo que hace que esta serie sea tan atractiva para ver.

Reparto de «Aguas Prohibidas»

Arushi Sharma: Jyotsna Dey

Sukant Goel: Chiranjeevi «Chiru» Prabhu

Amey Wagh: Ketan Kamat

Chinmay Mandlekar: Dr. Shashi Mahajan

Radhika Mehrotra: Ritu Gagra

Vikas Kumar: Santosh Savla .