Néstor Grindetti: «Nosotros apoyamos a Juez y nos oponemos a Schiaretti en Córdoba»

El precandidato a gobernador que impulsa Patricia Bullrich habló sobre la intención de Rodríguez Larreta de incorporar al mandatario cordobés a Juntos por el Cambio.

El intendente de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense se mostró disconforme con la posible incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Foto NA: JUAN VARGAS

El precandidato a gobernador bonaerense por el PRO,Néstor Grindetti,, se refirió a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio: «Fue sorprendente y extemporánea. No es momento de incrementar la alianza tan cerca de un cierre de listas con el ingreso de una persona que está enfrentada a nosotros en Córdoba». «A mí no me cierra para nada», dijo.

El intendente de Lanús aclaró en diálogo con Cristina Pérez, en Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia: “Nosotros apoyamos a Luis Juez y nos oponemos Schiaretti en Córdoba». «La política se hace hablando y buscando consensos, por ese motivo particularmente esto no me gusta”, subrayó. Sin embargo, el jefe comunal no cree que esta situación lleve a una ruptura dentro de la coalición.

Grindetti, además, se mostró confiado en dar vuelta las encuestas que indican que Diego Santilli (precandidato de Rodríguez Larreta) le saca mucha ventaja en las mediciones de cara a las PASO del 13 de agosto.

El jefe comunal todavía no confirmó su candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque admitió que le gustaría que «fuera del interior”. “Tenemos tiempo hasta el 24 de junio”, reconoció.

Por su parte, aseguró que el hecho de que haya una interna en Juntos por el Cambio no favorece a Axel Kicillof y que tampoco es un problema porque después en la elección general compiten contra el actual gobernador del Frente de Todos.

Escrito por Ramiro González Britez

NA