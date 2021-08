Nadia Nadim, de huir de los talibanes, a jugar en el PSG

La lucha de Nadia Nadim, refugiada afgana, cirujana y futbolista profesional

Nadia Nadim lleva diez goles este año con el PSG en el que completa su tercera temporada

A.Meunier

Escuchar la historia de Nadia Nadim (Herat, Afganistán, 1988) no deja indiferente a nadie. Refugiada afgana, cirujana y delantera del París Saint-Germain –rival del Barça en las semifinales de la Champions– su ejemplo de lucha y superación es toda una inspiración. Los talibanes asesinaron a su padre, un general del Ejército Nacional Afgano, cuando era pequeña y tuvo que huir, junto a su madre y sus hermanas, para evitar una muerte segura.

Es cirujana reconstructiva

Cuando se retire quiere trabajar con Médicos Sin Fronteras en países como su Afganistán natal

No ha tenido una vida fácil. Cuando los talibanes tomaron Herat, a finales de los noventa, y su padre fue ejecutado, los derechos de las mujeres se vieron radicalmente limitados, no podían ir a la escuela, practicar deporte, ni salir a la calle. No era un ambiente seguro para seis mujeres solas, por lo que su madre decidió embarcarse en una peligrosa huida del país. Pagaron a un traficante de personas para llegar hasta Pakistán, luego volaron a Italia con pasaportes falsos y de allí hasta Dinamarca escondidas en el interior de un camión.

Tras varios meses en distintos campos de refugiados, consiguieron el asilo y empezaron una nueva vida. Ahora, con 33 años, Nadim está completando su tercera temporada en el PSG y terminando sus estudios de Medicina. Habla nueve idiomas y dedica gran parte de su tiempo a causas benéficas.

Nadia Nadim (PSG) comete una falta sobre Mapi León (Barça) EFE

Las traumáticas experiencias que ha vivido hasta llegar a lo más alto la han convertido en una auténtica luchadora. Algo de lo que es plenamente consciente, como ella misma explicó en The Player’s Tribune : “He aceptado lo que pasó con mi papá. Todavía es doloroso, pero lo superé. Y ahora pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y realmente amo ese sentimiento. No creo que sea invencible, pero es como, ‘mierda, necesitas todo un ejército para derribarme’”.

Conozco el valor de ayudar a una persona cuando no tiene esperanzas. Soy un recordatorio andante de eso

Consciente de que cualquier pequeño gesto puede tener un gran impacto, se ha especializado en cirugía reconstructiva y cuando se retire quiere trabajar con Médicos Sin Fronteras en países como su Afganistán natal y ser “la última esperanza de alguien”. “Conozco el valor de ayudar a una persona cuando no tiene esperanzas. Soy un recordatorio andante de eso. Toda la ayuda que me brindaron en mi vida me convirtió en la persona que soy hoy. Así que realmente quiero ofrecer esta ayuda”, explicó en The Guardian .

En 2009 se convirtió en la primera persona nacida en el extranjero en vestir la camiseta de la selección danesa. Había jugado con su padre en el patio de casa, pero fue en Dinamarca donde se enamoró del fútbol, cuando vio, por primera vez, a niñas jugando al fútbol. Nadie mejor que ella sabe de la importancia del deporte como elemento de integración y hoy en día tiene una escuela de fútbol en Dinamarca.

En 2009 debutó con la selección y fue la primera extranjera en jugar con Dinamarca UEFA

Ahora sueña con levantar la Champions, pero para eso debe ganar primero al Barça este mediodía (12h). Nadim saltará al Johan Cruyff con ambición y con las botas que siempre le acompañan, en las que luce las banderas danesa y afgana, junto al lema vini, vidi, vinci . “Expresa un tipo de mentalidad. A cualquier lugar que vaya, no importa el ambiente que me rodee, lo voy a conquistar”, advierte.

Fuente: lavanguardia.com