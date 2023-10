Murió un hombre que fue atropellado en la RN 35

Un trágico hallazgo ocurrió ayer alrededor de las 9 en la Ruta Nacional 35: sobre una banquina, el conductor de un camión encontró el cuerpo de un hombre y dio aviso a la policía. Poco después llegaron al sitio del incidente efectivos de la División Accidentología y la Seccional Sexta; los jefes de la Unidad Regional 1 Claudio Cano, Marcelo Calderón y Horacio Cuello; peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC); las fiscalas Cecilia Martiní y Selva Paggi, y el forense Pablo Véliz.

El cuerpo se encontraba boca abajo sobre la banquina, a unos 10 metros del asfalto y la policía montó un operativo para despejar el carril oeste y permitir las tareas de investigación.

Mientras realizaban las primeras pericias, los especialistas de la AIC determinaron que el hombre habría fallecido por graves traumatismos, presumiblemente provocados por algún vehículo que lo atropelló. “El cuerpo no portaba ninguna identificación y registra algunas fracturas y raspones, pero la causa de su muerte será determinada por la autopsia”, advirtió la fiscal Martiní luego de evaluar personalmente la escena.

Asimismo, determinaron que el incidente habría ocurrido después de las 8, exactamente en el kilómetro 320, sobre un sector donde el intenso viento levantaba nubes de polvo que cubrían esporádicamente la ruta. Si bien no existían señales visibles de frenadas sobre el asfalto, cerca del cuerpo había un botín que calzaba el hombre y algunos restos (plásticos y un trozo de óptica), que fueron secuestrados por la policía.

Una vez que llegaron las fiscalas, el personal de AIC y el forense dieron vuelta el cuerpo y lo inspeccionaron. Era un hombre mayor, vestía pullover liviano y un jean y evidenciaba varias fracturas y contusiones en distintos lugares del cuerpo. Finalizada esa pericia, el cadáver fue levantado y trasladado hasta la morgue donde realizarían su autopsia.

Si bien las causas de muerte no estaban confirmadas, la hipótesis más probable señalaba que habría sido atropellado por algún vehículo, cuyo conductor se siguió camino sin detenerse a prestarle ayuda ni convocar a la policía.

En el transcurso de la tarde, se logró identificar al fallecido: se trata de Néstor Omar Macagno, de 69 años. Las fuentes policiales indicaron que sería un hombre con residencia en Santa Rosa y que se encontraba en situación de calle.

“Podía estar vivo”.

Maximiliano Hernández, conductor de un camión con carretón, había observado lo que parecía un cuerpo tirado sobre la banquina. “Salí de Santa Rosa, rumbo a Chacharramendi y cuando lo vi, decidí frenar. Paré a unos 300 metros, retrocedí para acercarme un poco y caminé hasta donde estaba el cuerpo. Me detuve porque si era una persona, podía estar vivo y había que dar aviso”, relató, mientras aguardaba que lo autorizaran a continuar su viaje. “A dos metros de la banquina observé un botín del hombre. Parece una persona mayor, se nota que tiene varias fracturas y aparenta haber sido atropellado”, agregó. Tras registrar sus datos en calidad de testigo, los policías le permitieron retomar su camino.

“Los primeros datos recolectados permiten suponer que fue un siniestro vial, pero existen posibilidades diferentes y por ahora no descartamos ninguna hipótesis. Para dilucidar lo que realmente sucedió debemos esperar que la AIC termine sus pericias y el forense envíe un informe de autopsia”, concluyó Martiní. Luego de tres horas de trabajo, la policía levantó su operativo y el tránsito se normalizó en ese sector de la ruta.

Detenido.

Horas después del hallazgo, un camionero se dirigió a la Comisaría Departamental de Macachín y confesó a los policías que había participado en “un accidente a la salida de Santa Rosa”. Por ese motivo, un equipo de la AIC se trasladó hasta aquella localidad para realizar las pericias correspondientes al vehículo.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue identificado como Hugo Zaldarriaga, de 49 años, con domicilio en Santa Rosa. Viajaba entre localidades en un camión de reparto de mercadería y cuando ocurrió el incidente, se dirigía hacia General Campos.

Los policías de la localidad sureña secuestraron el camión y compartieron la información con las autoridades de Santa Rosa. Inmediatamente, un equipo de la AIC partió hacia Macachín para las diligencias correspondientes y terminar de dilucidar el lamentable episodio. El camionero, en tanto, quedó detenido en la comisaría macachinense hasta que lo indaguen.

Hoy formalizarán al camionero.

Fuentes allegadas a la investigación le confirmaron anoche a LA ARENA que el conductor del camión, identificado como Hugo Daniel Zaldarriaga, será formalizado hoy por la Justicia. La Fiscalía a cargo de la investigación del fatal incidente le imputó “homicidio culposo”. También que permanece detenido, comunicado, y que mañana será trasladado hasta Santa Rosa.

El hombre le contó a los investigadores que se levantó temprano para realizar el viaje que hace habitualmente hasta General Campos, desde donde transporta chacinados y quesos. No había aclarado cuándo subió a la ruta 35. Relató que venía detrás de otro camión, y que el conductor hizo una maniobra como para esquivar un pozo, y que al instante sintió un impacto en su carrocería por lo que redujo la velocidad y se tiró a la banquina. Observó que había daños en la trompa del camión y supuso que había atropellado a un animal. Ayudándose con la linterna de su celular desanduvo parte del recorrido. En ese momento paró un automovilista que se bajó y le preguntó qué había pasado, cuando le contó le sugirió que podía haber sido un ciervo, cosa que descartó porque en ese lugar no es su hábitat. Sostuvo que no halló nada, por lo que decidió seguir camino.

Zaldarriaga asegura que cargó la mercadería en General Campos y emprendió el regreso a Santa Rosa. Cuando encendió la radio escuchó la noticia de que un hombre había sido atropellado en el lugar donde había tenido el incidente y empezó a sospechar que podría haber sido él. Poco antes del mediodía llegó a Macachín, y decidió presentarse en la dependencia policial para declarar y ponerse a disposición de la Justicia. Ante esto, la fiscal Cecilia Martiní determinó el secuestro del camión, un Volkswagen M 13180, y dispuso que personal de la AIC se traslade a Macachín a fin de realizar las tareas periciales del caso. Confirmaron que se trataba del vehículo que arrolló al peatón fallecido.