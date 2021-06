Murió un hijo de Eduardo Novillo Astrada (h.), expresidente de la AAP, en un accidente de auto

Justo Novillo Astrada falleció este domingo por la madrugada en un incidente vehicular en la ruta 8, cerca de San Antonio de Areco

Un profundo dolor para el polo argentino. En la madrugada de este domingo, en un accidente automovilístico, falleció Justo Novillo Astrada, de 22 años, polista e hijo de Eduardo Novillo Astrada (h.), expresidente de la Asociación Argentina de Polo.

El accidente se produjo en las cercanías de Solís, a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8, a unos 11 kilómetros de San Antonio de Areco. El VW Gol conducido por Novillo Astrada chocó contra un ómnibus. Ambos vehículos se incendiaron.

Justo Novillo Astrada, nacido el 28 de abril de 1999, tenía 1 gol de handicap y era mellizo con Cruz, de 4 goles. Este último había disputado junto con su padre la final de la Copa República Argentina en abril de este año, integrando el equipo de La Aguada, que cayó frente a Cuatro Vientos. Lucio y Tristán son los otros hermanos de los mellizos.

Eduardo Novillo Astrada (h.), ganador de la Triple Corona de polo con La Aguada en 2003 (junto con sus hermanos, Javier, Miguel e Ignacio), fue presidente de la Asociación Argentina de Polo entre 2017 y mayo de esta temporada.

Amante del Norte argentino y con una especial predilección por la pesca, hace unas semanas Justo Novillo Astrada había posteado su gusto con una extensa explicación en Instagram.

“¿Sabes por qué me gusta tanto la pesca? Porque es algo que me cambió la vida. Pescar me transporta a un lugar en el que no pienso en nada, me conecto al 100% con la naturaleza, me conecta con la esencia más profunda de mi alma. Me aleja de los mambos de mi vida o quilombitos del día a día, de los miedos e inseguridades. Haciéndolo no jodés a nadie, sos vos solo contra el pez. Que capaz que si lo lastimás sufre un poquito, pero es la adrenalina de pelear contra un ser vivo, un salto del agua, un pique, que se zafe el anzuelo y te gane, no es algo matemático. Capaz que vos solo vez una foto de un pescado, pero es más allá de una foto, son miles de horas planeando, organizando, imaginando, anticipando, horas de viaje, caminata, sudor, cansancio, hambre, picaduras de mosquitos, compartir, reírse, aprender. Pesco porque te lleva a los lugares mas recónditos que hay, en el medio de la nada, lugares que casi no están tocados por el hombre, lugares que son una explosión de vida y lo más salvaje que existe, que te cambian la cabeza y la manera de ver las cosas, de percibir, de entender, de valorar las cosas más simples de la vida, como tomar unos mates calentando un cacharrito con un fueguito al costado del rio al final del día. Pesco porque también me trae los recuerdos más lindos de la infancia, caminando un arroyo con una cañita de bambú y entusiasmado con lo más mínimo, aprendiendo en cada salida algo nuevo, así la pesca del día haya sido hasta una mojarrita. Esta foto fue del ultimo viaje que hice, fueron 4 días de pesca en las yungas de Salta, de la mano del primo @agustinmilhas y mi gran amigo @nacho.martin__ , de pura compartida y risas. Un viaje que va a quedar en mi memoria siempre”.

Una amiga que lo conoció desde chico contó que invariablemente se lo confundía con su mellizo Cruz, hasta que detectó un detalle: “Justo tenía un pescadito tatuado. Como lo describió Delfín Uranga, hoy presidente de la Asociación Argentina de Polo, era un espíritu libre. A veces lo cargaba porque yo le tengo horror a todas las bichas y Justo las agarraba con la mano como si nada”, describi

Así era: un espíritu libre. Amante de la naturaleza. Como cuando fue con sus amigos a realizar unos días de cabalgata por los Valles Calchaquíes. Durmiendo tres noches en “ranchos perdidos y aislados, característicos de la zona, con techos de paja, paredes de adobe”. Disfrutando de las comidas típicas como locro, humita y empanadas. Fogones en noches de luna llena. “Festejamos el 25 de mayo en plena montaña haciendo patria, ¡porque la patria se hizo a caballo! ¡Viajen gente, salgan, conozcan este país increíble que tenemos que a mi me enamora y me tiene embobado cada vez mas! Es una explosión de naturaleza, y cuanto más estemos conectados con la naturaleza más conectados estamos con nosotros mismos”, fue su simple y maravillosa descripción de sus vivencias.