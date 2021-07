Murió Jorge Landau, histórico apoderado del Partido Justicialista

Sucedió esta mañana. El dirigente padeció una larga enfermedad. Referentes de su espacio político destacaron su labor.

El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, falleció esta mañana, tras padecer una larga enfermedad, informaron fuentes de esa fuerza política. Landau, de profesión abogado, nació el 23 de marzo de 1947 en la Ciudad de Buenos Aires y se desempeñó como apoderado del justicialismo bonaerense desde 1988 y a nivel nacional desde 1999. Además, fue diputado nacional durante tres períodos consecutivos, primero entre 2005 y 2007 (cuando asumió por el Frente para la Victoria-PJ en reemplazo de María del Carmen Falbo), luego entre 2007 y 2011 y finalmente entre 2011 y 2015.

El gobernador de La Pampa y Presidente del PJ, Sergio Ziliotto lo despidió en las redes:

Hoy falleció nuestro compañero Jorge Landau, un dirigente de trayectoria del justicialismo y actual apoderado del Partido. Mi más sentido pésame a su familia.

¡Que en paz descanses, Jorge!

——- PJ La Pampa – Partido Justicialista

La abogada Graciana Peñafort: «Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba», publicó.

Aníbal Fernández eligió recordarlo como un «querido amigo y compañero. Que Dios te bendiga…».

Desde el gabinete actual, se expresaron Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro. El primero manifestó: Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del @p_justicialista. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos».

«Mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ. Tuve la suerte de compartir y aprender de él ese rol. Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor y a Cristina. Mis condolencias para su familia y amigos», escribió De Pedro.

Otro de los ministros que se expresó en las redes fue el de Hábitat, Jorge Ferraresi: «Lamento mucho el fallecimiento del compañero Jorge Landau. Su compromiso con las instituciones democráticas fue fundamental para el movimiento nacional justicialista. Lo vamos a extrañar. Un fuerte abrazo a familiares, amigos y compañeros».