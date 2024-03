Murió el actor Richard Lewis

El comediante se hizo conocido por su rol en «Curb Your Enthusiasm».

Richard Lewis / Reuters (Danny Moloshok)

El reconocido actor y comediante estadounidense Richard Lewis murió a los 76 años en su casa de Los Ángeles tras sufrir un ataque cardíaco, según informó su publicista, Jeff Abraham, mientras que su mujer, Joyce Lapinsky, se ocupó de agradecer los mensajes de apoyo: «A todos por todo el amor, amistad y apoyo y pide privacidad en este momento”.

Lewis se hizo famoso por su rol coprotagónico junto a Larry David en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm y en la película Robin Hood: Men in Tights.

Diez meses atrás, Lewis había revelado que padecía Parkinson, por lo que optó por retirarse de los escenarios, aunque hizo una participación en la temporada número 12 de Curb Your Enthuasiasm, que se emite actualmente por HBO.

“La genialidad, el ingenio y el talento cómico de Lewis eran incomparables”, expresó la señal HBO mediante un comunicado. Mientras que el creador de la sitcom, Larry David, agregó: “Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me ha hecho sollozar y por eso nunca le perdonaré”.

La actriz Jamie Lee Curtis también le dedicó un cálido mensaje. “Hizo reír, que es lo único que una mujer fuerte y capaz no puede hacer por sí misma. Él también es la razón por la que estoy sobria. Él me ayudó. Le estaré eternamente agradecida sólo por ese acto de gracia. Encontró el amor con Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Extraña forma de dar las gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa entre risas, Richard”, escribió Curtis, compañera del comediante en la serie Anything But Love.

Reconocido por Comedy Central como uno de los 50 mejores comediaants del mundo, Richard Lewis debutó en The Tonight Show Starring Johnny Carson en 1974 y nunca paró de hacer reír. Si bien trabajó en cine, sus fuertes fueron el stand-up y la televisión.