Murió el actor Guido Gorgatti a los 103 años

Lo informó la Asociación Argentina de Actores. Había recibido un premio Martín Fierro a la trayectoria.



Guido Gorgatti recibió el Martín Fierro a la Trayectoria.

El actor Guido Gorgatti murió a los 103 años, según anunció la Asociación Argentina de Actores. “Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado más longevo, el actor Guido Gorgatti, quien falleció a los 103 años. Su trayectoria incluye trabajos en teatro, cine, TV, publicidad y radio, destacándose como comediante y humorista. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, dice el comunicado que publicó la entidad que nuclea a los artistas.

El actor recibió un premio Martín Fierro a la Trayectoria, en 2006, por haberse destacado en trabajos como: Los simuladores, Resistiré, Un cortado, La ley del amor, La niñera, Hospital Público, Poné a Francella, Los de la esquina, Vos y yo toda la vida, No hace falta quererte, Como pan caliente, Primicias, Son amores, Alguien que me quiera, Don Camilo.

En una de sus últimas entrevistas dijo que “pareciera que no hay más abuelos en la televisión y yo podría componer a un viejo lindo de ochenta. ¡Me enloquecería que me llamen! Pero lo lindo es que la gente en la calle me reconoce. ¡Tengo más éxito que cuando trabajaba!”.

Su último trabajo fue como sacerdote en Alguien que me quiera, una telenovela en la que participaron Osvaldo Laport y Luisana Lopilato.

NA