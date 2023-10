Murió Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés y de Manchester United

El ex futbolista falleció a los 86 años acompañado de su familia. En 2020 había sido diagnosticado con demencia. Fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966.

Murió Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés y de Manchester United.FOTO NA: Redes.

La leyenda del fútbol de Inglaterra Bobby Charlton murió hoy a los 86 años acompañado por su familia, y el deporte está de luto por el campeón del mundo con su selección en el Mundial de 1966, que que sufría de demencia por su partida.

El anunció de su deceso fue hecho por Manchester United, club con el que estaba identificado.

«El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club. Sir Bobby fue un héroe para millones de personas, no solo en Manchester o en el Reino Unido, sino en cualquier sitio donde se juegue al fútbol en el mundo», expresó el club inglés en las redes sociales.

Además, el United, equipo en el que militó desde 1956 hasta 1973, publicó una placa con su imagen y la frase «Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023. Las palabras nunca serán suficientes».

Por su parte, su familia expresó: «Con gran tristeza compartimos la noticia de que Sir Bobby falleció pacíficamente en las primeras horas de la mañana del sábado. Estaba rodeado de su familia. Su familia quisiera transmitir su agradecimiento a todos los que han contribuido a su cuidado y a las muchas personas que lo han amado y apoyado. Pedimos que se respete la privacidad en este momento».

Las autoridades de la liga inglesa, por medio de sus redes sociales, se hizo eco inmediato de la noticia que causó dolor en toda Inglaterra: «La Premier League lamenta profundamente conocer el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están para la familia y los amigos de Sir Bobby, y para todos en el Manchester United”.

En noviembre de 2020 la esposa de Charlton dio su consentimiento para que se informara públicamente sobre su estado de salud y el sitio británico The Telegraph confirmó que padecía demencia. «Todos en el Manchester United están tristes porque esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia», había rezado el comunicado de los Diablos Rojos.

Charlton es considerado como uno de los mejores centrocampistas de toda la historia de Inglaterra y es un ícono en Old Trafford. Su récord de 49 tantos con la selección inglesa estuvo en vigor cerca de 50 años, hasta que fue superado por Wayne Rooney, quien también se adueñó de su marca de goles en el United, cuando superó los 249 gritos con la camiseta roja.

El inglés no solamente era recordado por sus logros y su fútbol, sino además por ser uno de los sobrevivientes del Desastre de Múnich, accidente aéreo ocurrido en 1958 en el que fallecieron 23 personas, incluidas ocho jugadores del United, cuando regresaban de un partido en Yugoslavia.

Tras algunas campañas mediocres, producto de la reinvención que tuvo que realizar la institución, Charlton pudo convertirse en un referente del plantel y estrella junto a su compatriota George Best y el escocés Denis Law.

El tridente, bautizado como Santísima Trinidad, se convirtió en un arma letal para los rivales, macó 665 goles entre 1964 y 1968, años en los que se repartieron entre ellos el galardón de Mejor Jugador Europeo. Juntos obtuvieron dos títulos de liga, 1964/65 y 1966/67 y la Copa de Europa 1967/68 (la primera de las tres que ostenta el club). Además, los él y Best comandaron al seleccionado de Inglaterra al título del Mundial 1966. Los 249 goles de Charlton con el United llegaron en 758 partidos para el club, y sus goles con Inglaterra llegaron en 106 apariciones.

En épocas en las que no se disputaban tantas competiciones como en la actual, Charlton se bordó cinco estrellas con el United (las ligas de 56/57, 64/65 y 66/67 además de la FA Cup 62/63 y la Copa de Europa 67/68) más la Copa Jules Rimet con la selección inglesa. En cuanto a distinciones individuales, obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador europeo de 1966 y fue Balón de Plata en los dos años siguientes. En 1984, la FIFA lo condecoró con la Orden de Mérito y, también en los 80, fue nombrado Presidente Honorario del Manchester United. La Reina Isabel, en tanto, lo nombró Sir en 1994.

