Municipios acompañan en la inscripción para segmentación del subsidio a la energía

Una intensa actividad se lleva adelante por estos días en varios municipios pampeanos, asesorando y acompañando a vecinas y vecinos en sus trámites para acceder al régimen de segmentación de subsidios a la energía, luego de un encuentro virtual que mantuvieran intendentes con el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez.

La semana pasada, el Gobierno provincial convocó a las intendencias para que la población pampeana tuviera facilidades para el acceso al proceso de segmentación, dispuesto por del Decreto Nº 332/2022, del Poder Ejecutivo Nacional, para ordenar los subsidios a la electricidad y al gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar, con el objetivo final de asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares.

Patricia Lavín, intendenta de Ingeniero Luiggi comentó que están orientando y ayudando al vecindario local a cumplimentar el trámite, “desde la conferencia que organizó el MDS, donde nos explicaron cómo se llevaría adelante el trámite y nos hicieran el pedido de que los municipios acompañen este proceso. Pusimos disposición horaria y equipo humano para la atención de las personas que tengan dudas”.

La jefa comunal detalló que la convocatoria a las y los luiggenses ,“también lo hicimos a través de redes sociales y listados de WhatsApp. En las mismas convocatorias les informamos lo que tenían que llevar para el trámite. Había poca información sobre lo que tenían que hacer. Muchos no sabían que estaban comprendidos. Así que lo primero que se informó fue la necesidad de cumplimentar el trámite. Ya sea que se acerquen o lo hagan ellos. También que había personas desde desarrollo social del municipio dispuestas a ayudar. Ha sido muy alta la concurrencia desde que se lanzó. Vamos a atender el tema hasta el último día”, concluyó.

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, detalló que desde el municipio “se atiende la demanda en forma descentralizada, en distintas sedes. Por un lado, en las propias oficinas del edificio municipal, pero también en la Casa de la Cultura y en el SUM del Barrio Oeste. Asignamos personas para que ayude a las personas mayores, o a quienes no tienen internet, para que puedan acceder a este beneficio”.

“Más que asesorar, se está acompañando. En los últimos días se incrementó la cantidad de personas que se acercaron. Este trabajo lo venimos haciendo desde la reunión virtual que hubo entre el Gobierno provincial y los intendentes”, añadió.

También recordó que “un trabajo similar hicimos en la época de la pandemia, con los permisos. Ya teníamos la experiencia, con un buen resultado a través de la descentralización de la atención”.

Desde Intendente Alvear, su jefe comunal, Juan Cruz Barton, dijo que “desde la semana pasada estamos atendiendo en los dos centros de servicios sociales del municipio. En horario de mañana y de tarde en cada uno de los establecimientos”.

Detalló que la atención se hace “por número de documento, para que no se agolpe la gente. Se requieren los datos necesarios para cumplir con los trámites”.

Comentó que, si bien hoy se llegó a finalizar con los últimos números asignados, la atención continuará con quienes hubieran quedado rezagados por algún motivo. “Estamos atentos por si se vuelve a abrir la inscripción. No es la primera vez que se hace acompañamiento en trámites, así que estamos aceitados el mecanismo y la carga es rápida”, concluyó.

Diana Echeveste es asistente social de la municipalidad de Telén, y está como responsable de todo el operativo de carga de datos de las y los vecinos de esa localidad oesteña. Manifestó que “estamos acompañando en la inscripción, en las dependencias de Acción Social y Punto Digital. Hay horarios especiales designados, a la mañana, siesta y tarde”.

La profesional agregó que hay personal especialmente designado para este trámite y que la demanda fue alta, “y esperamos que a partir del 27 sea aún mayor, porque a partir de ese día se habilitan todos los números y podrán realizar el trámite aquellos que no pudieron hacer antes”.

Desde Toay, el intendente Rodolfo Álvarez aseguró que en su localidad “creamos un dispositivo de atención en tres lugares diferentes, en función de la extensión territorial: en el Centro de Informes del Lowo Che, en la Coordinación de la Juventud, y en Adultos Mayores, en la calle Belgrano al 400”.

Dijo que el objetivo principal es “poder brindar suficiente cantidad de lugares para que toda la población tenga acceso al dispositivo de ayuda y facilitamiento del trámite, con un esquema de horarios amplio, como para que todos puedan tener acceso conforme a su disponibilidad”.

“La gente concurre en una cantidad importante. La fortaleza del dispositivo fue la posibilidad de diferentes lugares de atención. La respuesta fue buena, tanto en la concurrencia, como en la atención telefónica. Rescatamos la posibilidad de acceder a este beneficio, que viene bien justamente en este momento. Uno de los tantos mecanismos que dispone el Estado para aumentar las oportunidades de la ciudadanía cuando la cuestión económica se hace sentir”, concluyó.

Finalmente, se aclara que entre los días 27 y 31 del corriente se podrán inscribir libremente todas las personas, más allá de las terminaciones de sus DNI.