Mundial Sub 17: Argentina goleó 3-0 a Brasil y el martes juega en semifinales con Alemania

El equipo que dirige Diego Placente goleó 3-0 a Brasil y se metió entre los cuatro mejores del certamen que se lleva a cabo en Indonesia.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina por las semifinales del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 goleó 3-0 este viernes a Brasil por los cuartos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Indonesia, y se metió entre los cuatro mejores del certamen.

El conjunto de Diego Placente se impuso con una actuación consagratoria del jugador de River, Claudio «Diablito» Echeverri, quien anotó los tres goles. Ahora se medirá ante Alemania en busca de la gran final.

Cuándo juegan Argentina vs Alemania por las semifinales del Mundial Sub 17

Argentina se medirá ante Alemania, equipo que dejó en el camino a España al ganarle por 1 a 0. El encuentro se jugará el martes próximo, a las 5.30 hora argentina, en el Estadio Manahan de Surakarta.

Calendario de los cuartos de final del Mundial Sub 17

Argentina 3 – Brasil 0

España 0 – Alemania 1

Mali vs. Marruecos (25/11 a las 9)

Francia vs Uzbekistán (25/11 a las 5.30)

Así está el cuadro del Mundial Sub 17 (Crédito: FIFA)

