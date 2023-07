Mundial Femenino: cuándo debuta la Selección Argentina

El combinado de Germán Portanova comparte el grupo G del Mundial Femenino 2023 con Sudáfrica, Suecia e Italia.

La Selección Argentina femenina ultima detalles para participar del Mundial Femenino 2023 que se realizará entre el 20 de julio y 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Será la cuarta participación de la Albiceleste teniendo en cuenta que la competencia se juega desde 1991, después de competir en las ediciones 2003, 2007 y 2019 sin conocer la victoria.

Las argentinas buscarán su primer triunfo en un Mundial, algo que sería histórico, ya que perdieron todos los partidos que jugaron en las primeras dos ediciones y recién en 2019 obtuvieron los primeros dos puntos -con dos empates- para la Argentina.

EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL FEMENINO

.Argentina vs. Italia – Lunes 24 de julio a las 3 (hora argentina) – Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

.Argentina vs. Sudáfrica – Jueves 27 de julio a las 21 (hora argentina) – Forsyth Barr Stadium at University Plaza de Dunedin, Nueva Zelanda.

.Argentina vs. Suecia – Miércoles 2 de agosto a las 4 (hora argentina) – Estadio Waikato de Hamilton, Nueva Zelanda.

CÓMO VER EN VIVO A LA SELECCIÓN ARGENTINA FEMENINA

La Albiceleste conforma el grupo G junto a Italia, Sudáfrica y Suecia. Todos sus encuentros los jugará en estadios de Nueva Zelanda: Eden Park de Auckland, Forsyth Barr Stadium de Dunedin y Waikato de Hamilton. Por la diferencia horaria con Oceanía (+13), los mismos se desarrollarán en la madrugada y noche de nuestro país y se transmitirán en vivo por DSports y la plataforma digital DGO.

