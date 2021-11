Multitudinaria marcha reclamando justicia por el crimen de Lucio

La movilización, convocada para las 18:00 horas en la Plaza San Martín de Pico, reunió a más de 6.000 personas. «Justicia» y «fuerza», los dos gritos que escuchan conmocionados al pasar la familia paterna del nene asesinado en Santa Rosa. Estuvieron el padre, Christian Dupuy, y los abuelos Ramón Dupuy y Silvia Gómez.

Una masiva movilización -estimada en más de 6.000 personas- reclamó «justicia por Lucio» en General Pico, acompañando al papá y los abuelos del niño que fue asesinado el viernes en Santa Rosa. Por el hecho, están detenidas la mamá del nene y su pareja.

En la capital pampeana también se realizó una importante concentración en el centro de la ciudad, que promete repetirse mañana en la Ciudad Judicial.

En el cierre de la movilización en Pico, quebrado por el llanto, Christian Dupuy agradeció el acompañamiento. «Esto nos da fuerza aunque no hay palabras de consuelo. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestras vidas. Pedimos nada más que se haga justicia y que paguen los que tengan que pagar», dijo.

«A mi hijo no me lo devulve nadie. Que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que tengan lo que se merecen todos los que no se hicieron cargo», reclamó.

La concentración se hizo en la Plaza San Martín, donde se reunieron vecinas, vecinos y familiares. Luego la manifestación -que sumó también una caravana de autos- se trasladó a la sede de la Unidad Regional II y la sede de Tribunales, donde mañana al mediodía habrá una nueva movilización.

Maximiliano Dupuy, hermano de Christian y tío de Lucio, y quien en un momento tuvo la custodia del chico, dijo que «hay dos mujeres que son las culpables de lo que le pasó, pero hay una Justicia atrás de todo esto que apoyó lo que pasó».

Reclamó que cuando la madre fue a buscar a Lucio a General Pico para llevarlo a vivir con ella «nadie hizo nada para impedirlo».

«Ahora salen denuncias, pero hace mucho que pasaba esto y nadie hizo nada. La madre manejaba todo: si lo veíamos, si viajaba, dependía de ella. No nos movimos todo este tiempo porque ella no quiso, y como la Justicia la amparaba nosotros no podíamos hacer nada», insistió.

Fuente:eldiario