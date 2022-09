Multitudinaria Feria de las Carreras en Macachín

Se desarrolló esta mañana en Macachín las Feria de las Carreras 2022, con la presencia de más de 2.000 estudiantes de distintas localidades del interior provincial. Allí hubo stands donde el estudiantado pudo interiorizarse de la oferta educativa universitaria y terciaria con que se cuenta en La Pampa.

Jorge, estudiante secundario de Anguil, dijo a la Agencia Provincial de Noticias que la Feria “es una buena oportunidad para ver las distintas alternativas. Yo tengo definido estudiar Agronomía, en la Universidad Nacional de La Pampa”.

Santiago, de Santa rosa, agregó que “esto amplía la mentalidad y el conocimiento de las ofertas que tenemos. Es algo para que los pibes podamos decidir mejor, teniendo en que basarnos. Es una información que todos debemos tener”.

El acto de apertura contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Diego Álvarez, de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, de Educación, Pablo Maccione, el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, el intendente local, Jorge Cabak, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, y la delegada de la Zona Este del Ministerio de Desarrollo Social, Adriana Schiller. También la diputada provincial Valeria Luján, junto a sus pares Espartaco Marín y Ariel Rojas.

Luján, desde la organización del evento, dio la bienvenida a la juventud participante, agradeció la participación de todos, y les deseó que “aprovechen toda la oferta educativa, recorran los stands y conozcan”.

Facundo, estudiante de Macachín, comentó “yo ya tengo decidido ir a estudiar en Santa Rosa, pero hay muchos chicos que todavía no lo tienen decidido, y esto es bueno”.

Por su parte, el intendente Cabak resaltó que la oferta académica que se mostró hoy “es gracias a la gratuidad de la educación pública en Argentina. Esto no pasa en cualquier país del mundo. Acá se puede hablar de educación pública y de calidad”.

Entre las estudiantes que participaron estuvo Noelia, de Lonquimay: “ya tengo decidió que voy a estudiar, cuando termine el secundario, pero me sirve para reafirmar lo que pensaba”.

También Melina, de General Manuel J. Campos, para quien “esto es lindo, porque te sirve para ver las carreras, los planes de estudio y la salida laboral”.