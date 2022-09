Multitudinaria apertura de la Fan Expo en Pico

La Fan Expo La Pampa convocó nuevamente a una multitud, esta vez en la primera jornada de la 8° edición. En la oportunidad fue sede el Club Independiente de General Pico.

Durante el acto de apertura, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, destacó que “esta es una decisión política del Gobierno Provincial, destinada a nuestras juventudes. Acá participan los municipios, importantes aliados para la realización de esta actividad, pero también participan los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Modernización y Conectividad, de Gobierno, Televisión Pública Pampeana, Secretaría de Energía, I-Comex, Recursos Hídricos, Ambiente y Secretaría de la Mujer. Como se ve, es un equipo importante el que hace posible llegar a cada localidad con esta propuesta”.

“Esta Fan Expo es un ejemplo de lo que pensamos cuando hablamos de políticas públicas: llegar a cada lugar con una actividad que no es solamente para la juventud, sino que a través de ella abrimos una puerta para la participación de toda la familia, así como vemos hoy en General Pico”, añadió.

Reconoció que las áreas de Juventud, tanto provinciales como municipales, “nos ayudan a aprender a mirar lo que quieren, lo que sienten nuestras juventudes desde una óptica que quiere alejarse del adultocentrismo y llegar a lo que verdaderamente les interesa”.

Por su parte, la intendenta Fernanda Alonso agradeció al gobernador, Sergio Ziliotto, y a todo el equipo del Gobierno provincial “por traer a General Pico una oportunidad como esta, que es una forma de ver, de entender, de decodificar de como nuestros jóvenes y niños se relacionan, se expresan y se conectan con el mundo, de una manera que los adultos no estamos acostumbrados”.

“Hoy estamos aquí para conocer y dimensionar un mundo que en muchos casos no conocíamos y eso gracias al Gobierno provincial”, concluyó.

Durante la primera jornada Showmatch LOL; concurso K-Pop; AGS Cup LOL; concurso y taller de dibujo, manga y animé; una charla con Claudio Aboy, ilustrador de Lucasfilm; actuó Karen Paz; taller de origami; atrodivulgadores; concurso de Free Style; y clasificatorias de Free Fire, Stumble Guys y Clash Royale. Cerró la jornada Seven Kayne.

Durante todo el día se pudo apreciar una concurrencia importante, cercana a las diez mil personas, que incluyó a jóvenes, niñas, niños y familias.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, de Modernización y Conectividad, Antonio Curciarello, de Educación, Pablo Maccione, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, de Energía, Matías Tosso y el subsecretario de Salud, Gustavo Vera.