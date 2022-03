“Mujeres en Obras”: inauguraron las plazoletas en General Acha

En la mañana de este miércoles y en General Acha quedaron inauguradas las plazoletas del Barrio Silva de la ciudad, las cuales fueron realizadas en el marco del proyecto “Mujeres en Obra” que se ejecuta desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV).

Este proyecto fue llevado adelante por 20 mujeres en situación de vulnerabilidad socio laboral, capacitándolas en torno a rubros y tareas que tradicionalmente fueron asignadas a los varones. Comprendió la refacción, reparación y adecuación de dos corazones de manzana en el Barrio Silva de General Acha, dejando como resultado dos espacios públicos de esparcimiento y recreación urbanísticamente ordenados, sustentables y con perspectiva de género.

Estuvieron presentes en el acto las participantes del proyecto junto al presidente del IPAV, Jorge Lezcano; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Liliana Robledo; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; la subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial de la Nación, María de los Ángeles Higonet, las gerentas del l IPAV, Romina Montes de Oca y Erica Riboyra,; el intendente local, Abel Sabarots y demás funcionarios provinciales y locales y autoridades de organizaciones civiles de la ciudad anfitriona.

Además, en el acto de hizo entrega de herramientas para la Cooperativa que las mujeres que han conformado y de kits a aquellas que decidieron seguir trabajando por su cuenta.

Lezcano

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, hizo uso de la palabra y en primer término acercó los saludos del gobernador Sergio ZIliotto “quien quería estar presente pero que por una convocatoria del presidente de la Nación no pudo hacerlo. Ayer hablaba con él de la importancia de realizar este acto en marzo. Nuestro Gobernador demuestra este compromiso y la fortaleza para llevar adelante iniciativas como estas en toda la Provincia”.

“Lo central hoy son las compañeras que se animaron -dijo Lezcano- pero también es un día para agradecer: al intendente por abrirnos la puerta a estos proyectos, a los compañeros de gabinete de las distintas áreas que se sumaron y que permite ver la importancia de esta iniciativa; a entidades como la CoSeGa y los colegios. Asimismo, agradezco al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y a María Higonet que cuando le presentamos la propuesta la tomó como propia para, con la decisión política de nuestro Gobernador y del ministro Ferraresi y junto al intendente, demostrar que se pueden hacer cosas en conjunto”.

Recordó que “este proyecto fue presentado en Buenos Aires y para nosotros fue un orgullo poder acompañar a las compañeras en donde pudieron decir cada una cómo fue su vida y porque enfrentar este momento que para muchos se hizo difícil y no pudieron, pero con el Estado presente y fortaleciendo pudieron llevarlo adelante”.

Manifestó que “ver la construcción, ver la albañilería con una mujer desafiante con la decisión de ser nos muestra que vamos por el buen camino. Que nadie deje de mirar la inclusión, que nadie se atreva a hacer política sin perspectiva de género. Esto está instalado no porque alguien lo decidió, sino porque es una construcción de base que hoy en la Argentina está más presente que nunca. Lo nuestro es una obligación, pero las luchas ponen esto en la agenda de la política. Ustedes pudieron, aún con contratiempos. Esta es la realidad y el Gobierno pampeano les está diciendo que pone la voluntad política para que esto sea agenda del Estado y se pueda seguir promoviendo para profundizar este modelo”, finalizó.

Canale

Patricia Canale integrante del Mujeres en Obra, calificó a la experiencia como “única y muy linda. Derribamos estereotipos porque nos permitió hacer trabajos de hombres y lo logramos. Además, nos dio la posibilidad de formar una Cooperativa de la cual soy parte”, destacó.

Describió que “se hicieron trabajos varios de albañilería en el lugar “estaba todo seco. Hicimos de todo, hormigonamos, pusimos los juegos y todos los trabajos. Al principio en burbujas por el tema de la pandemia y luego ya todos los días con un horario de 8 a 13 estimado, aunque algunos días por el tema del hormigón eso variaba”.

“Sentimos mucha emoción y estamos muy felices, más allá de las cosas que nos dijeron e hicieron salimos adelante y pudimos culminar este trabajo”, cerró.

Montes de Oca

La gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca, explicó que “estos trabajos están enmarcados en el ProMeBa. Es un proyecto de iniciativa comunitaria mediante el cual se revalorizaban dos plazoletas y lo cual fue hecho por 20 mujeres”

“ProMeBa es un proyecto que mejora barrios y nosotros decidimos como lo íbamos a intervenir. De allí lo pensamos a partir de 20 mujeres en condiciones de vulnerabilidad y que necesitarán trabajar Con esa premisa avanzamos y pudimos culminarlos hoy. Las mejoras y construcciones fueron hechos en base a las opiniones de los vecinos para hacer los trabajos”.

“Hoy también les entregamos herramientas de trabajo la Cooperativa que fue conformada por un grupo y a quienes decidieron seguir trabajando por su cuenta le entregamos a cada una su kit”, finalizó.