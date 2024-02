Mucho más que deporte: 15 datos curiosos del Super Bowl

La fiesta del SuperBowl es esperada por millones de personas en todo el mundo.

Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers serán los equipos que disputarán este año el título del Super Bowl LVIII. Estos equipos se impusieron en las Finales de conferencia a los Baltimore Ravens y a los Detroit Lions respectivamente, y de esta manera buscarán la gloria en el último encuentro.

Esta final es considerada por los estadounidenses como el espectáculo deportivo más importante que cada año tiene lugar en su país. Y para ello, cuentan siempre con grandes figuras musicales en el medio tiempo como fueron Los Rolling Stones, Prince, Madonna, entre tantos durante toda la historia.

15 datos curiosos del Super Bowl

La venta de televisores en Estados Unidos es mayor durante los días previos al SuperBowl que en el Black Friday, el que se supone que es el día más importante del consumismo estadounidense.

El costo de la entrada más cara en el primer SuperBowl era de 12 dólares. Hoy el más barato no cuesta menos de 3600.

La edición 2016 fue la única en abandonar los números romanos.

El trofeo Vince Lombardi lo fabrica la prestigiosa marca Tiffany & Co. Se hace uno nuevo cada año y su producción cuesta alrededor de 50 mil dólares.

El Super Bowl no es el evento deportivo más visto en el mundo. Este honor pertenece a la final de la Champions League.

Es el día de mayor venta de pizzas en todo el mundo.

Este es el fin de semana donde menos bodas se celebran en los Estados Unidos.

El 30 por ciento de los aficionados sintoniza el partido a través de dispositivos móviles.

El domingo del SuperBowl se consumen 3,6 millones de kilos de guacamole.

También se consumen 14 mil toneladas de frituras.

Durante el primer SuperBowl, el costo por un comercial de TV de 30 segundos fue de 42.500 dólares. Hoy es de 7 millones de dólares.

El nombre “SuperBowl’’ fue acuñado por Lamar Hunt, fundador de los Kansas City Chiefs. Al parecer no sabían cómo titularlo, cuando éste recordó que sus hijos jugaban con un nuevo juguete llamado “Super Ball”.

El trofeo Vince Lombardi está hecho de plata y pesa alrededor de 3.1 kilos.

El día siguiente del SuperBowl, el 6% de los empleados norteamericanos se reporta enfermo.

Solo el “Día de acción de gracias” se consume más comida que el día del SuperBowl en Estados Unidos.