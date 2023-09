MLS: Inter Miami goleó a Toronto FC con pocos minutos de Lionel Messi y sigue con chances

En Fort Lauderdale, el conjunto de Martino se impuso 4-0 y mantiene intactas las ilusiones de ingresar a los playoffs. Messi salió reemplazado a los 36 minutos.

Inter Miami de Lionel Messi, que dejó el campo en el primer tiempo, goleó como local por 4 a 0 a Toronto FC por la fecha 33 de la Major League Soccer (MLS) y se puso a cinco puntos del repechaje para entrar a los playoffs.

Con la dura baja de Messi por una molestia en su pierna antes de que terminara la primera etapa y el doblete de Robert Taylor, otro tanto de Facundo Farías y otro de Benjamín Cremaschi, «Las Garzas» aplastaron a un rival directo y se acerca cada vez más a los Playoffs para avanzar a la siguiente ronda.

Cuando faltaban 10 minutos para terminar el tiempo reglamentario en la primera etapa, Inter Miami sufrió dos bajas sensibles por molestias, primero Jordi Alba y después Messi, quienes pidieron el cambio por no poder continuar jugando, sobre todo el capitán, que terminó yéndose al vestuario.

A pocos minutos del final, Noah Allen -el reemplazo de Alba- metió un gran centro desde la izquierda que no pudo conectar Kamal Miller pero si Farías desde atrás con un fuerte derechazo para el 1 a 0 del equipo local.

En apenas 10 minutos de iniciado el complemento, Taylor recibió un pase de Allen en la puerta del área y avanzó unos metros para rematar desde afuera del área para clavar el 2 a 0 de media distancia.

Uno de los ingresados en el segundo tiempo, Cremaschi, estampó el 3 a 0 para el Inter Miami después de empezar la jugada en la mitad de la cancha y el pase a Taylor que se la devolvió para definir cruzado.

Y a los pocos minutos de finalizar el partido, nuevamente Farías le metió un gran pase a Taylor hacia la derecha y el finlandés remató fuerte arriba para el 4 a 0.

Los próximos tres partidos de Inter Miami

Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20:30

Inter Miami vs. Houston Dynamo | Final US Open Cup | Día y hora: 27 de septiembre a las 21:35

Inter Miami vs. NYC FC | Fecha 35 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20:30 .