Mitos y verdades de las baterías de los teléfonos

¿Hace mal dejarlo enchufado al 100%? ¿Es mejor descargarlo por completo o hacer cargas parciales?

Mitos y verdades de la carga de la batería de los celulares .

La batería del celular puede ser la diferencia entre un mensaje que nos cambie la noche, poder pedir un auto para volver a casa o sacar una foto que nunca vamos a olvidar. No importa si tenemos un equipo último modelo o uno antiguo, todos pueden dejarnos “a pata” si la batería tiene poca duración.

Dejarlo cargando toda la noche, que se descargue por completo o cargar 8 horas un teléfono nuevo antes de empezar a usarlo, algunos de los mitos -o verdades- de las baterías que responderemos en esta nota, incluyendo un detalle de los celulares modernos: la carga optimizada.

¿Hace mal cargar el teléfono toda la noche?

La respuesta corta es no. La carga nocturna -o dejarlo más horas cuando ya está al 100%- no tiene efectos en negativos graves en la batería. Pero hay algunos detalles: dejarlo todo el tiempo conectado puede degradar, a largo plazo, los componentes internos.

Hay tres factores que podemos tener en cuenta para evitar esta degradación:

Que no esté demasiado tiempo con carga completa: es mejor dejar el teléfono por encima del 80% pero sin llegar al 100%.

Que la capacidad baje por debajo del 20%. No es bueno que se descargue por completo. Incluso es más perjudicial esto que dejarlo siempre con carga completa.

Las altas temperaturas. Cargadores alternativos, dejarlo al sol o en lugares con mucho calor puede disminuir la vida util de la batería y también del celular.

De todas formas las marcas de celulares suelen optimizar la carga para no seguir dando carga al teléfono una vez que alcanza el 100%. Pero cada vez que baja un poco lo vuelven a cargar, generando un proceso de carga y descarga que no es beneficioso.

Cuál es la mejor manera de cargar el celular

Para muchos lo más práctico es dejar el celular enchufado toda la noche, para empezar el día al 100%. Es una buena idea hacerlo pero activar la carga optimizada (ver más abajo) para mejorar el modo en el que se recarga la batería.

Otra opción es cargarlo varias veces durante el día, llevando la batería hasta el 80% y no dejándola bajar a menos del 20%.

Cuál es el porcentaje ideal para cargar el celular

Lo recomendable es no dejar que la batería del celular baje a menos del 20%. Lo ideal es que antes de que llegue a ese límite la volvamos a cargar, y que después no alcance el 100%.

Lo recomendado es desenchufar el equipo alrededor del 80%.

Qué pasa si no cargo mi celular al 100%

Nada, la batería incluso sufrirá menos degradación si evitamos cargarla hasta el 100%. Por supuesto, si no la llenamos “a tope”, durará menos, por lo que tendremos que estar atentos para recargarla.

Lo recomendado, además, es que no baje a menos del 20%.

Carga inteligente/optimizada

Muchos teléfonos modernos incluyen en la configuración, en la sección “Batería”, opciones de carga optimizada o inteligente, algo que aumenta la duración y eficacia de la misma. Los propios fabricantes informan ahí que “sobrecargar el dispositivo produce años en la batería y reduce su duración”.

Algunos modelos, por ejemplo, aprenden de nuestros hábitos y a la noche cargan la batería hasta el 80% y esperan a completar el 20% restante poco antes de que nos despertemos -o desenchufemos el dispositivo-.