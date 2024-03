Mirtha Legrand criticó a Javier Milei por el pedido de compra del cine Gaumont: «Es desagradable»

La conductora aseguró que tiene temor a manifestarse en contra del Gobierno por las posibles represalias.

La palabra de Mirtha Legrand

Durante el programa «La noche de Mirtha» del pasado fin de semana, Mirtha Legrand se pronunció firmemente en contra de las versiones que indican un posible cierre del emblemático cine Gaumont, propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ubicado a escasos metros del Congreso Nacional.

«Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre», declaró la conductora, enfatizando la importancia de preservar este patrimonio cultural. Además, Legrand elogió las condiciones actuales del cine Gaumont, calificándolo como «espléndido» y «en muy buenas condiciones».

“El cine Gaumont. ¿Qué puedo costar mantener en cine Gaumont? Es terrible esto, fui hace poco ahí y está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del instituto de cine también. Si había alguno que robaba, afuera, que no le den más crédito porque había alguno que robaba», manifestó en su programa.

Sus palabras tuvieron un impacto tan grande que llegaron a oídos de Javier Milei, que decidió compartir un posteo del periodista y politólogo Julio Burdman: “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Pero a la conductora no le gustó esta propuesta y la calificó de «ridícula», durante una charla telefónica con Diego Pérez, para su programa «Desperezate», del Canal de la Ciudad.

«Con todo lo que has hecho con los actores, sea de su ideología o no, y que nunca lo difundís y nosotros lo sabemos. Ahora te hacen comprar el cine Gaumont porque tu opinión es que se cuide, ¿qué opinás?», le preguntó Pérez.

«No sé, no corresponde. Que me manden a comprar el cine es ridículo… Ta da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar… Es desagradable», respondió Mirtha Legrand.

«Es ridículo, me sorprende mucho cuando reaccionaron así. Yo de este Gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es muy desagradable», manifestó la conductora, que entrevistó en varias oportunidades al presidente y fue la celestina en su romance con Fátima Flórez ya que se conocieron en su programa.