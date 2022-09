Millonaria inversión para renovar la red de agua potable de Caleufú

Esta mañana tuvo lugar la licitación para la obra de renovación de la red de agua potable – 2° etapa- de la localidad de Caleufú, cuya inversión supera los 450 millones de pesos.

Participaron del acto licitatorio el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, el titular de APA, Fabricio González Martín, el vice-intendente de Caleufú, Roberto Alemany, y demás funcionarios provinciales y municipales.

Julio Rojo agradeció el buen recibimiento y calificó el día como de mucha alegría porque a esta importante licitación se sumó la entrega de 10 viviendas del Plan Mi Casa. “El Gobierno provincial tiene el compromiso de invertir en cada localidad, de estar presente y acompañar no solamente en la manifestación verbal sino en los hechos. Quiero transmitirles el saludo del señor gobernador quien por cuestiones propias de la función no pudo estar presente hoy”, agregó el ministro.

Respecto a la licitación, explicó que comprende un listado de más de 25 obras que en 2020 se firmaron entre Provincia y Nación y hoy se da una respuesta al pedido formal de Caleufú, “en lo que va de esta gestión de gobierno hay en ejecución, ejecutadas y a licitar más de 12 obras, con una inversión de más de 1.600 pesos en Caleufú en obras que tienen distintos orígenes, (viales, viviendas, obras de saneamiento, de iluminación)”.

Por su parte el administrador de APA contó que la obra se financia con fondos nacionales, “no solo implica un reemplazo de cañerías sino un estudio completo de la red de la localidad, estudiando que se hagan los reemplazos adecuados para contar con la presión adecuada para un servicio en condiciones en todos los sectores”.

Pensada a 20 años, “estos 19.000 metros no son solo un reemplazo sino una adecuación de la red. La verdad que nos llena de orgullo y estamos contentos de hacer esta previsión, para hacer un trabajo que asegure las condiciones adecuadas del servicio para los próximos años”, concluyó Fabricio González Martín.

Obra

La obra tiene como objetivo reemplazar los tramos de cañería de agua que se encuentran obsoletas y de diámetro insuficiente que conforma la red existente, con proyección a futuro por aumento de la demanda. De esta manera se optimizarán las condiciones del servicio, garantizando caudales y presiones adecuadas en cada punto de consumo. Las mismas han sido diseñadas para cubrir las necesidades de la población, con una proyección a 20 años. En esta etapa se colocarán 13.566 metros de cañerías de PVC correspondiente a la red de agua potable en diámetros 63 mm, 75 mm y 110 mm, se vincularán al sistema 516 conexiones domiciliarias y se instalarán 10 hidrantes para la protección contra incendios.

Además, se renovará el acueducto que vincula los pozos e impulsa el agua hasta la localidad, colocando 5.760 metros de cañerías de PVC en diámetro 110 mm, 140 mm y 160 mm.

Los trabajos a realizar incluyen la reparación de veredas, cordón cuneta y pavimento que sean intervenidos durante la renovación de cañerías.