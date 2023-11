Milei sobre la conflictividad social: «Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar»

El mandatario electo advirtió que si su Gobierno «cede a la extorsión la Argentina será el peor país del mundo».

Javier Milei.

El mandatario electo Javier Milei aseguró que si se aplicará la ley en caso de que aumente la conflictividad social en las calles cuando desembarque en el gobierno y advirtió que no se dejará «extorsionar».

«Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar», respondió Milei en una entrevista transmitida por Youtube al ser consultado sobre qué pensaba hacer en caso de protestas en las calles.

«Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso que decimos dentro de ley todo, fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentes, que porque tienen un privilegio del estado te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión entonces vamos a ser el peor país delmundo», enfatizó el presidente electo.

Además, el líder de La Libertad Avanza subrayó que se siente «absolutamente respaldado» por las fuerzas de seguridad.

NA