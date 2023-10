Milei: «Sé cómo exterminar la inflación»

En la primer exposición económica el libertario dijo que «si seguimos así seremos una villa miseria» de la mano del modelo de la casta.

Los cinco candidatos en sus atriles listos para comenzar el debate. Reuters.

El candidato presidencial libertario, Javier Milei, aseguró que el tiene la fórmula para «exterminar la inflación» en el debate presidencial que se desarrolló en Santiago del Estero.

Luego de sus dos primeros minutos, los candidatos se trenzaron en derechos a réplica, principalmente confrontando entre Sergio Massa y Milei, quienes parecen haberse elegido de contrincantes para polarizar.

«Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo 20 siendo el país más rico del mundo, hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, tenemos más del 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la mayor crisis de la historia argentina», comenzó su ponencia.

Luego, expuso el Modelo de la casta, el cual nace de una premisa nefasta. «Donde hay una necesidad hay un derecho, pero las necesidades son infinitas y los recursos finitos. Se financia con déficit fiscal». Y detalló: «Por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal, de las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal».

«¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defaulteamos y somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna, o lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos cinco signos monetarios, le quitamos trece ceros a la moneda, le podríamos quitar tres más, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra», continuó el candidato libertario.

Posteriormente, pasó a la parte propositiva: «Proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia, si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos”, cerró unos segundos después de la chicharra de los dos minutos.

En los derechos a replica primero Bregman lo trato de empleado de las empresas y lo tildo de «gatito mimoso del poder económico», y continuó: «No es casta pero pacta con Barrionuevo, las listas se las arma Massa, ya vive en un barrio privado y Villaruel, es la casta militar. Casta de los empresarios».

Schiaretti apeló a su experiencia en Córdoba y su formula para acabar con la inflación poniendo como medidas equilibrio fiscal (como tiene en su provincia), presidencia del Banco central a la oposición y un tipo de cambio libre y único, pero para evitar la hiper se tiene que desdoblar momentáneamente el tipo de cambio comercial competitivo y uno libre.

Luego, Sergio Massa utilizó su primer derecho a replica: «Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que sólo tres países tienen en el mundo».

«Zimbawe, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato. Que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal. Obviamente con acumulación de reservas. Pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central», siguió.

A los dichos de Sergio Massa, Milei contó que le dan gracia las criticas de Massa, y fustigó sobre el valor de las jubilaciones actuales que no llegan ni a 125 dólares» , respecto a las privatizaciones, contraatacó con el valor de YPF: » las empresas valen por lo que generan. Vale 11 veces menos que cuando «la bestia» de Kiciloff la nacionalizó». respecto a la dolarización, volvió a explicar la dando el ejemplo que si viviéramos en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud y si habla de Equilibrio fiscal, ¿por que no me cuenta el desastre que están haciendo con el plan platita?

Massa, le contestó «Zimbabwe, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía para el des de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina»

A su turno, Patricia Bullrich utilizó su primer derecho a replica para responderle a Milei: «De todos los países del mundo hay muy pocos que no tienen Banco Central Kiribati, Kubalu y Micronesia, todos parios fiscales. Eso significa que vamos a tener un paraíso fiscal?». Así, le habló a los jóvenes que pueden estar ilusionados con la dolarización: «Te prometieron la dolarización pero sin dólares no se puede dolarizar. Lo importante no es lo que decís que vas a hacer sino lo que estas en condiciones de hacer».

Milei, volvió a responderle a Massa. «Ministro Massa, la emisión monetaria es una estafa, un robo. Les gusta porque nos están robando los políticos 25.000 millones de dólares por año». Por esos defienden tanto el BRCA por que es un mecanismo por el cual le roban a laos argentinos honestos. Es muy importante el sistema de precios si los distorsiona rompe todo. por lo cual es imposible crecer con inflación».

Cerró Schiaretti que afirmó que volvió a mostrar con su gestión: «Hablar hablan todos pero lo concreto es que hay que hacer. En Córdoba tenemos equilibrio fiscal y hay que lograrlo en Argentina. No hay medida milagrosa que resuelva la inflación si sigue el déficit fiscal. La convertibilidad estalló porque tuvo déficit fiscal durante toda su aplicación».

Escrito por Juan Manuel Rodríguez

