Milei está en contra de algo que todo el mundo está a favor: qué es

El libertario Javier Milei se supera minuto a minuto, cuando parecía que la venta de niños era su Top 1 de barbaridades, ahora dijo otra insólita.

¿Qué es lo que quiere hacer todo el mundo, además de tener relaciones sexuales, y que no puede evitar porque de lo contrario sería contraproducente para la salud? Si, comer. Bueno, el economista y futuro candidato a presidente de la Nación está en contra de comer.

«Para mí la comida es solo una cuestión meramente fisiológica, una forma de meter combustible», comenzó afirmando Milei en una entrevista. Lo dijo todo seriamente.

«Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo me mando la pastilla», explicó el libertario, que no le gustan las pastas, los asados, una buena milanesa a la napolitana con papas y huevo frito.

«¿No disfrutás de un asado?», le preguntaron a Milei, quien respondió: «No. Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado».

Este economista libertario ya manifestó estar a favor de la venta de órganos y no se expresó sobre la compra de niños. De lo único que podría estar a favor, está en contra, marcando un récord mundial de cara a sus votantes. ¿Cuántos votos perderá ahora?