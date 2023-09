Milei dijo que irá a un balotaje con Massa y le respondió a Eurnekian

El presidencialista analizó el escenario electoral y cargó contra el empresario que lo calificó como potencial «dictador».

El presidencialista de LLA, Javier Milei, y el empresario Eduardo Eurnekian,NA

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, pronosticó que irá a un balotaje con Sergio Massa, presidencialista de Unión por la Patria y actual ministro de Economía.

Además, le respondió al empresario Eduardo Eurnekian, que lo señaló como un potencial «dictador».

«Estamos entrando al balotaje. Tuvimos un crecimiento muy importante post PASO. Iremos al balotaje con Massa. Si Juntos por el Cambio queda tercero, habrá un rompimiento del sistema político. El sistema político como existía hoy ya no existe más», razonó el diputado y líder libertario en declaraciones radiales.

En esa línea, Milei cargó contra Juntos por el Cambio: «Dos gobernadores, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) se sumaron a Massa. En la Ciudad, hay radicales llamando a votar a Leandro Santoro y proponiendo irse con Massa».

La respuesta a Eurnekian

La semana pasada, Eurnekian aseguró que la Argentina no está para un «dictador más», luego de ser consultado sobre Milei y sus posibilidades concretas de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre.

En la misma entrevista radial, Milei replicó: «Quizá no le gustó, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica».

El viernes, Milei realizó un apercibimiento contra el Gobierno nacional por contratos y nombramientos a tres meses del recambio presidencial.

«Hicimos el apercibimiento y ahora viene la denuncia en sede judicial por la suma de personas a planta permanente y los contratos, por ejemplo, por los DNI. Le estamos parando eso a Eurnekian. Así como lo escuchás», indicó Milei. Entre las licitaciones que denunció Milei aparece una empresa de Eurnekian.

Milei y Eurnekian fueron muy cercanos hasta diciembre de 2021, cuando el libertario dejó el grupo que lidera el reconocido empresario.

Además, negó un posible financiamiento de Eurnekian a su campaña: «¿Y a vos qué te parece? Te das cuenta que las caretas se caen».

«¿Cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si yo estuviera financiado por él? Tengo las manos libres», disparó el presidencialista de La Libertad Avanza.

De caravana por San Martín

El libertario visitó este lunes la localidad de San Martín, donde encabezó una nueva caravana acompañado por su candidata a gobernadora, Carolina Píparo.

En ese encuentro con militantes, Milei cuestionó a Massa, luego de que el candidato del oficialismo abriera las puertas a la incorporación de radicales a un eventual gobierno de unidad si gana la presidencia.

«Massa parece que esta buscando llegar a una hiperinflación», afirmó el diputado nacional, y expresó: «Tenemos un modelo de país a treinta años inspirado en los valores de Alberdi».

Luego enumeró cuáles son las principales propuestas en caso de llegar a la Casa Rosada: «Reforma del Estado. Reducción del gasto público en partidas donde roban los políticos. Reducción de impuestos. Modernización laboral. Apertura comercial. Reforma monetaria que termine con el Banco Central para finalizar para siempre con la inflación. Y una nueva doctrina de seguridad basada en ´El que las hace las paga´».

Escrito por Gonzalo Delmonte

NA