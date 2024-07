Mientras el dólar llegó a un nuevo récord, Caputo vaticinó que el peso se va a fortalecer

El ministro de Economía brindó su visión sobre el escenario cambiario.

Luis Caputo, optimista sobre el futuro del peso

Con el dólar en nuevos niveles récords, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que el peso se va a fortalecer.

«En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez. La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del BCRA», dijo el jefe de Economía.

Explicó que “cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza. La demanda de dinero colapsa».

«La demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1.000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo», dijo Caputo.

Además, el ministro dijo que espera “fondos frescos” del FMI una vez que se cierren las negociaciones que recién empiezan.

Aseguró que el Fondo Monetario «recibió con beneplácito el nuevo programa monetario y lo aprobó en 48 horas”.

Sobre un nuevo acuerdo, dijo: “Estamos empezando hablar del nuevo acuerdo, pensar (en llegar a un acuerdo) en septiembre es mucho, pero seguro este año”.