Miedo, presión, siguen los duros relatos de los ex Cebollitas: ¿Cris Morena no habla?

Se sumó otro duro testimonio de un ex Cebollitas, esta vez de «Hipólito», quien relató el calvario que significó grabar la tira para chicos.

Cris Morena.

Hipólito de “Cebollitas” , llamado Leonardo Centeno, se sumó a las fuertes declaraciones después de la denuncia de maltrato que hizo Juan Yacuzzi, “Coqui” en la ficción juvenil.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Hipólito contó algo similar a lo de «Coqui»: «He tenido algunos momentos en donde la presión me hacía pasarla mal. He tenido momentos en donde la presión me jugaba fuerte y si me ha pasado alguna vez de no querer que no me toque grabar alguna escena porque estaba asustado y tenía miedo».

Y agregó: “Más que nada era por la presión que teníamos. El contexto de contención no era algo que estaba muy bien manejado. La presión era doble porque vos tenías que hacer bien tu trabajo y tal vez si fallabas alguien podía enojarse».

¿Y Cris Morena?

La responsable de Cebollitas, Cris Morena, no hizo mención a un tema que explota en todos los medios, y en la cuenta de su red social Instagram sube videos e historias con una sonrisa mientras los chicos que hicieron la tiran cuentan cosas deplorables que vivieron.

La interna menos pensada, la de Cebollitas: ahora habló Dalma Maradona…

Los protagonistas de la novela de Cris Morena que fue un éxito en la década del ’90, Cebollitas, después de 20 años salieron a contar los malos tratos que sufrieron de parte de la producción del programa.

Y en la polémica entró Dalma Maradona, que participó de Cebollitas, al igual que Diego, que tuvo una aparición, recordando ese famoso equipo que integró de chico.

En sus historias de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó a Dalma: «¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y chicas?».

Y Dalma respondió: «Yo nunca viví un maltrato! De hecho los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas».

Y agregó: «Si había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas pero hablo específicamente de horarios».