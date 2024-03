México ya no le gana ni a Estados Unidos: perdió la final de la Concacaf Nations League

El seleccionado mexicano cayó contundentemente en el último partido del torneo, entre cantos homofóbicos y los hinchas que se fueron antes.

Una vez más, México volvió a perder una final con Estados Unidos. Sucedió este domingo por la noche cuando, con goles de Tyler Adams y Giovanni Reyna, el equipo norteamericano se consagró campeón de la Concacaf Nations Leagues por 2-0.

De esta manera, el equipo de Jaime «Jimmy» Lozano estiró su mala racha ante su clásico rival: sumó su séptimo compromiso consecutivo sin poder ganarle al cuadro de las barras y las estrellas.

Los dirigidos por Gregg Berhalter dominaron el partido de inicio a fin, al punto de que en el segundo tiempo cuando los mexicanos perdían 1-0 y debían buscar el resultado, no patearon al arco.

En el final del partido, los hinchas, a tono con el equipo, también dieron pena: la desesperación se apropió del conjunto Azteca y de su gente, que empezó a gritar cantos homofóbicos, lo que provocó que el partido se detuviera sobre el final.

En los últimos años, el seleccionado mexicano viene cosechando fracasos: no le ganan a Estados Unidos desde 2019, no ganaron ninguna edición de este torneo desde que se juega, quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos, no se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024 y solamente ganaron 4 de los últimos 15 partidos ante rivales que no son de Concacaf.