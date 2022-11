México y Polonia firman un conveniente empate para Argentina

El equipo dirigido por el «Tata» Martino empató sin goles frente al conjuto europeo. Ochoa, el arquero azteca, le atajó un penal al crack Robert Lewandoswki y logró así mantener la valla intacta.

Foto: Fernando Gens.

México y Polonia empataron sin goles en la noche qatarí de este martes, un resultado conveniente para el seleccionado argentino, después de su sorpresiva caída ante Arabia Saudita en la apertura del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

El arquero Guillermo Ochoa, integrado hoy al selecto grupo de futbolistas con presencia en cinco Copas del Mundo, fue el héroe azteca al taparle un penal a Robert Lewandowski, propietario del galardón FIFA The Best en las últimas dos temporadas, cuando transcurrían 13 minutos del segundo tiempo.

México será el próximo rival del seleccionado argentino, el sábado 26 a las 16, y Polonia, el último adversario del grupo, el miércoles 30 en idéntico horario.

Esquemas similares (4-2-3-1), poco vértigo y movimientos estudiados: esa fue la característica del partido jugado con agradable temperatura en el sorprendente Estadio 974, el de los contáiners portuarios. Un partido de jugadas, sin un dominador claro en la cancha, pero sí en las tribunas, donde la parcialidad azteca -una de las más numerosas en Qatar- se hizo sentir a favor del equipo y en contra del «Tata» Martino y su compatriota Rogelio Funes Mori, quien permaneció en el banco de suplentes. El siguiente rival de Argentina no logra convencer a sus exigentes fanáticos con su propuesta altruista de juego elaborado, a veces previsible y carente de profundidad, como se evidenció en esta primera jornada del Grupo C. México presentó un plan más ofensivo que su rival, aunque pocas veces motivó la costumbre de sus hinchas de repiquetear con los pies sobre el cemento para simular la sensación de un terremoto sobre el arco adversario. En la primera parte, el «sismo» se precipitó con un tímido cabezazo de Alexis Vega, una incursión del lateral izquierdo Jesús Gallardo y en el segundo, con un desvío aéreo nuevamente del portador de la 10 del «Tri». El atacante de Napoli Hirving «Chucky» Lozano, por lejos el futbolista más aclamado, fue uno de los pocos en generar entusiasmo con sus apariciones por el costado derecho en busca de habilitar a algún compañero que llegara de frente al arco. Pero México tuvo dificultades para generar situaciones genuinas de gol y el arquero de la Juventus Wojciech Szczesny tuvo una jornada tranquila.

Ochoa, el héroe del partido

No tanto «Memo» Ochoa, elegido por la organización como el «man of the match» por su decisiva intervención ante Lewandowski. El penal fue sancionado por el llamado del VAR, que advirtió una sujeción de camiseta al capitán polaco de parte del defensor Héctor Moreno.

Polonia, dispuesto para contragolpear, mostró una dependencia tóxica del centrodelantero de Barcelona, quien solamente carga con la responsabilidad de marcar los goles sino también debe participar en la construcción para que la jugada trascienda.

Y «Lewangoalsky» tuvo una jornada fallida, que aumentó su sequía en la Copa del Mundo. En Rusia 2018 se despidió sin anotar y hoy falló una inmejorable ocasión de quebrar la mala racha. Argentina agradecida.

télam