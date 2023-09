Metileo: inauguraron panadería municipal y entregaron departamentos para personas mayores

El acto, celebrado hoy, contó con la presencia de la vicepresidenta 1ra. de la Legislatura Provincial, Alicia Mayoral, el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, el intendente municipal Juan Carlos Pavoni, autoridades municipales, legisladoras e intendentes de localidades vecinas.

En nombre del Gobierno provincial, Ariel Rauschenberger acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, “quien tiene un afecto muy especial por Metileo, eso quedó demostrado a lo largo de la gestión, junto a Juan Carlos (Pavoni), con la cantidad de obras y acciones que se llevaron adelante e hicieron de Metileo un antes y un después de esta gestión, y a partir de eso un futuro promisorio a partir de todo lo que está a la vista”.

El ministro contó que hay otras seis viviendas de otro plan municipal, denominado Madres, que están próximas a entregar, “así que venir a acompañar cuando se dan respuestas es muy bueno, es un programa que se pensó para sus vecinas, para sus vecinos, que abarca a personas que están transitando la tercera juventud y tendrán un lugar para compartir luego de trabajar toda la vida”.

Metileo es pionera como localidad con este tipo de planes de viviendas, “que es algo que militamos la inclusión, la igualdad de oportunidades, la equidad, todo por la justicia social que tanto defendemos y que algunos están denostando, y que es lo que nos identifica y enorgullece”, añadió.

A modo de cierre agradeció al intendente por la invitación y remarcó la inauguración de la Panadería Municipal, “muy importante para el desarrollo de Metileo, y posibilitar que 52 familias al término de tu gestión hayan logrado el sueño de la casa propia es motivo de orgullo, no solo para el intendente sino para Metileo desde lo institucional”.

Intendente

El jefe comunal brindó la bienvenida y agradeció la presencia en un acto tan importante, ya que se trata de una entrega de viviendas destinada a las personas mayores, “este tipo de entregas reconforta y hace llenar el corazón, uno de nuestros ejes al iniciar la gestión allá por 2015 era la construcción de viviendas. Tengo que ser agradecido de quienes me han acompañado, quienes supieron entender el proyecto, a todo un equipo de trabajo que por ahí sin ser funcionarios aportaron para que esto hoy sea una realidad”.

Destacando el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, explicó que al entregar viviendas no se trata solo de una casa “sino que para ello hubo que extender las redes de electricidad, de agua, y ahí usamos todas las herramientas que pone a disposición la Provincia”.

Recordó que durante los primeros cuatro años de gestión (2015-2019) La Pampa fue marginada en el tema habitacional por el Gobierno nacional, “por eso es tan importante al emitir el voto tener en cuenta estas cosas, que un Gobierno nacional con una línea política, un Gobierno provincial que acompaña a los intendentes, como ocurrió en estos últimos 4 años dejan resultados que están a la vista y no se pueden tapar con nada”.

Una vez más agradeció a los funcionarios provinciales, ”que me dieron esta posibilidad de poder cumplir el sueño, de que en Metileo se vaya a cubrir más del 90% de la necesidad habitacional de inscriptos en el IPAV al finalizar la gestión; y dar esta posibilidad a las personas adultas, que trabajaron toda su vida, que por ahí regresan de toda una vida de trabajo en el campo y no tenían un lugar para vivir, hoy con mucha satisfacción les podemos decir que van a tener un techo y calidad de vida”.