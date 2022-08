Meta quedó en la mira de la Justicia por la supuesta recolección de información médica confidencial

Usuarios apuntan a la compañía de Mark Zuckerberg y a centros sanitarios por recopilar datos de pacientes sin consentimiento a través de una herramienta de seguimiento.

Una de las demandas señala que más de 600 proveedores de salud compartieron información que Facebook usó para mostrar anuncios personalizados.

Meta está una vez más en la mira de la justicia. El conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp es apuntado por dos propuestas de demandas colectivas que acusan al grupo de recopilar datos de pacientes sin consentimiento a través de una herramienta de seguimiento denominada Pixel.

Los informes señalan que, de concretarse, las demandas podrían ser costosas para la compañía con sede central en Palo Alto, California.

Meta: detalles de las demandas por recolectar datos de pacientes

Los demandantes pretenden llevar a la justicia a Meta, acusando tanto a la compañía de Mark Zuckerberg como a algunos hospitales en Estados Unidos de violar la Ley de Invasión a la Privacidad de California, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico y otras normativas.

Según se afirma en las presentaciones, la herramienta Pixel de Meta (presente en algunos portales que usan los pacientes) envió estados de salud, detalles de citas médicas y otras informaciones a Facebook.

En una de las demandas, un paciente dijo que Meta usó datos recopilados para mostrarle anuncios relacionados a su historial de salud, por ejemplo publicidades vinculadas a afecciones cardíacas y problemas en las rodillas.

Una segunda demanda es más amplia: señala que más de 600 proveedores de salud compartieron información médica con Meta-Facebook.

Siguiendo el repaso de The Verge, aún no hay una garantía de que las demandas alcancen el estado de “colectivas”. Si bien ese tipo de acciones no proporcionan grandes retribuciones económicas a cada uno de los afectados, en este caso sí podría ser costosa para la empresa estadounidense ya que los demandantes reclaman por daños y perjuicios a todos los usuarios de Facebook cuyos proveedores de salud usen Pixel en sus sistemas. De acuerdo a la fuente, eso involucra a millones de personas.

La explicación de Meta

Desde la empresa señalaron que los sitios que usan la herramienta Pixel precisan consentimiento para enviar datos a Facebook.

La recopilación de datos de Meta, eje de debates, demandas y polémicas

Una serie de batallas judiciales sugieren que las preocupaciones sobre las prácticas de recopilación de datos de Meta están lejos de terminar, nota el sitio Engadget, y agrega que incluso cuando la compañía hace esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra el uso indebido de la información, vuelven a brotar supuestas prácticas que no respetan el derecho a la privacidad.