Messi ya está en Miami para afrontar una exigente agenda: Inter jugará cinco partidos en 14 días

El rosarino arribó desde La Paz, donde acompañó a la Selección, pero no jugó para no arriesgar su físico de cara a sus compromisos con Inter Miami. Por delante, el objetivo urgente de clasificarse a los playoffs.

Lionel Messi llegó a Miami tras jugar con la Selección argentina.

Lionel Messi ya está en Miami. Voló durante dos horas en el jet privado patente A7CGA que lo llevó desde La Paz, donde acompañó -sin jugar- el histórico triunfo de la Selección ante Bolivia, hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde lo esperó una camioneta que lo trasladó hasta su casa en los Estados Unidos, donde ahora se pondrá en modo Inter Miami, su equipo, con el que tiene grandes objetivos por delante.

La exigente agenda de Lionel Messi con Inter Miami: cinco partidos en 14 días

Sábado 16/9 Atlanta United vs Inter Miami (MLS)

Miércoles 20/9 Inter Miami vs Toronto (MLS)

Sábado 24/9: Orlando City vs Inter Miami (MLS)

Miércoles 27/9 Inter Miami vs Dynamo (Final US Open Cup)

Sábado 30/9: Inter Miami vs New York FC (MLS)

Así está el Inter Miami en la tabla de la MLS: quiénes se clasifican a los playoffs

Los siete mejores de cada conferencia acceden a los playoffs, clasificando el primero a las semifinales de conferencia, y los seis siguientes a la primera ronda. En la primera ronda, el ubicado en 2° lugar enfrenta al 7º, el 3º al 6º, y el 4º al 5º.