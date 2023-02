Mensaje desde la Casa Blanca: «El conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania»

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que la guerra «podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar aUcrania y retirara sus fuerzas».

De esta manera y en declaraciones que el sitio Actualidad RT atribuyó a la CNN, el funcionario estadounidense se refirió al documento que emitió China respecto de la guerra en Ucrania.

«Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones», continuó.

La ecuación que planteó Sullivan es simple: «Ucrania no atacaba a Rusia. La OTAN no atacaba a Rusia. Estados Unidos no atacaba a Rusia».

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó este viernes un documento respecto a su postura sobre la solución política de la crisis ucraniana.

En el documento, Pekín expone 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a las hostilidades.

Rusia denuncia

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó este viernes que se detecta una «acumulación sifnificativa» de la presencia de tropas ucranianas cerca de la frontera con la república autoproclamada de Transnistria, así como el despliegue de piezas de la artillería y una «intensificación sin precedentes» de los vuelos de drones militares sobre su territorio.

«La puesta en práctica de la provocación planeada por las autoridades ucranianas supone una amenaza directa para el contingente ruso de mantenimiento de paz desplegado legalmente en Transnistria«, aseguraron desde Defensa.

Y, en un comunicado, advirtieron: «Las Fuerzas Armadas de Rusia responderán adecuadamente a la provocación planeada por la parte ucraniana«.

El discurso beligerante de Zelenski

De su lado, el presidente Volodímir Zelenski, retomó este viernes su discurso beligerante cuando afirmó que «Ucrania derrotará a todos».