Melella ganó en Tierra del Fuego, donde el voto en blanco obtuvo el segundo lugar

El gobernador sureño cosechó el 52% de los sufragios, mientras que el 21% de los votantes no se había inclinado por ninguno de los candidatos.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, durante los festejos por el triunfo electoral.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, logró la reelección al cosechar el 53% de los votos, en unos comicios que registraron una importante cantidad de sufragios en blanco.

Con el 94,57% de las mesas escrutadas, el mandatario sureño obtuvo el 51,55% de los votos y revalidó su mandato con absoluta comodidad.

Su perseguidor más cercano fue el candidato del PRO, Héctor Stefani, con apenas el 10,89%.

Llamativo era el número de votantes que no se inclinaron por ninguna de las opciones electorales: el voto en blanco representó el 21,45% de los sufragios.

En tanto, la postulante de Republicanos Unidos, Laura Almirón, quedó en tercer lugar con 7,46%; y detrás aparecieron los de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco (5,68%); y el Frente de Izquierda, Lucia Fernández (2,97%).

«La clave del triunfo es el trabajo de todos los días. En un proceso electoral no inventás nada: si no acompañaste a tu gente todo el tiempo, la gente no te acompaña», remarcó el reelecto gobernador.

En declaraciones a la prensa, Melella también tuvo un mensaje contra la grieta, al igual que su par salteño, Gustavo Sáenz: «La Argentina hoy se debate en esa grieta maldita, dichosa, que nos divide y no nos hace crecer».

El mandatario fueguino también se refirió a la gran cantidad de votos en blanco que hubo en los comicios: «Tenemos que reflexionar. A veces la gente se cansa de los procesos políticos, de tanta mala onda que a veces tiramos, de tantas discusiones. Tenemos que tener la humildad de reflexionar qué pasó, qué provocamos nosotros en nuestra población».

Ante el triunfo del gobernador, el presidente Alberto Fernández aseguró que es «una muestra del compromiso» de su gestión. «Querido Gustavo Melella, tu reelección como gobernador de nuestra maravillosa y productiva Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una muestra del compromiso que tenés con este pujante pueblo fueguino», sostuvo el mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado agregó agregó: «Continuaremos por este camino: más producción y más trabajo».

