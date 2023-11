Megadeth vuelve a la Argentina: cuándo es el recital y la venta de entradas

La banda liderada por Dave Mustaine lo confirmó a través de sus redes sociales. Todo lo que tenés que saber.

Tal cual como mencionó Megadeth en sus redes sociales, Dave Mustaine y compañía regresan al país para un show más. El concierto se dará en el contexto del «Crush the World Tour» y será el 13 de abril de 2024 en el Movistar Arena.

La fecha en la Argentina marcará el 30 aniversario desde la primera presentación del grupo al país, que sucedió el 2 de diciembre de 1994 en el estadio Obras Sanitarias. De momento, las entradas para el concierto previsto para abril no se encuentran a la venta.

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista.

A lo largo de su extensa carrera, entre otros álbumes, se destacan «Killing Is My Business… and Business Is Good», «So Far, So Good… So What», «Rust in Peace», «Countdown to Extinction», «Cryptic Writings», «Risk», «Thirt3en» y «Super Collider».

El año pasado, el grupo que completan Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren presentó el disco «The Sick, The Dying and The Dead» -el primero desde 2016- grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Mustaine.

Megadeth en Argentina: venta de entradas

Si bien todavía no hay precios para los tickets, la venta de entradas para el concierto de Megadeth tendrá dos etapas: la primera será una pre-venta y comenzará el 18 de diciembre de 2023 a las 10:00 AM y las generales estarán disponibles el 19 de diciembre a la misma hora. Además de regresar a la Argentina, Megadeth también dará conciertos por otros países de América Latina durante el próximo mes de abril de 2024.

Resto de la gira latinoamericana

Perú: el 6 de abril de 2024 (Lima)

Chile: el 9 de abril de 2024 (Santiago de Chile)

Uruguay: el 11 de abril de 2024 (Montevideo)

Paraguay: el 16 de abril de 2024 (Asunción)

Brasil: el 18 de abril de 2024 (Sao Paulo)

Colombia: el 21 de abril de 2024 (Bogotá)

Salvador: el 23 de abril de 2024 (San Salvador)

México: el 25 y 27 de abril de 2024 (Ciudad de México y Monterrey, respectivamente) .