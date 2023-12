Megadeth agrega una segunda fecha en Argentina: precios y cómo comprar

Megadeth acaba de anunciar una nueva fecha en Argentina en el marco de su gira «Crush The World».



Tras confirmar un primer show para el 13 de abril del 2024 en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), la banda dará un segundo concierto el 14 de abril, en el mismo lugar. Las entradas saldrán a la venta este miércoles desde las 16 horas a través de Movistar Arena desde 39 mil pesos.

La agrupación liderada por Dave Mustaine, en compañía de Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren, siempre mantuvo una estrecha relación con Latinoamérica desde sus primeras visitas en la década de 1990. A lo largo de todos estos años, el grupo logró ganarse el corazón de los fans, por lo que no sorprende que hayan agotado tickets tan rápido y agreguen una nueva fecha.

Megadeth viene de publicar The Sick, The Dying… And The Dead! (2022). Este LP es una obra con una energía visceral que combina riffs ultra frenéticos, solos de guitarra ferozmente intrincados y el espíritu aventurero de la innovadora producción inicial del cuarteto con la musicalidad y la melodía de sus composiciones en los años 90.