“Me voy con resultados muy positivos” declaró Anelisa Gómez luego de su reunión con Sergio Ziliotto

“Siempre supe de la fuerza de Fabián Zabala, de sus ganas de sacar el pueblo adelante, y sé que me las contagió. Haré lo mismo, como cada doblense, todos tenemos ese objetivo”, enfatizó la intendenta Anelisa Gómez al salir de su encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, en el que dialogaron acerca de las necesidades de Doblas.

El gobernador Sergio Ziliotto recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la intendenta de Doblas, Anelisa Gómez; quien a la salida de la visita aseguró que “me voy con resultados muy positivos de la reunión, muy contenta”.

Las obras

Entre las necesidades de la localidad que cuenta con 1.960 habitantes, se encuentra “la construcción de 15 a 20 cuadras de cordón cuneta, para lo cual debe realizarse un presupuesto. Y también un ambicioso proyecto: la creación de un laboratorio clínico que provea de medicamentos a la Provincia”.

Además se planteó, en el área de Deportes, “la necesidad de una alfombra especial para la nueva cancha de paddle». Asimismo la intendenta explicó que “pretendemos dar un tratamiento amigable con el medio ambiente a nuestro basural y lograr algunas modificaciones en cuanto a la necesidad de agromembranas”.

Una nueva gestión

En septiembre pasado, Anelisa Gómez asumió el cargo de intendenta, luego del fallecimiento del intendente Zabala. El cambio significó una nueva responsabilidad y un nuevo desafío para la otrora viceintendenta, quien explicó que “no es una de las mejores situaciones y no sabría decir si estaba o no preparada para el cargo, porque fue una desgracia inesperada. Pero siempre supe de la fuerza de Fabián Zabala, de sus ganas de sacar el pueblo adelante, y sé que me las contagió. Haré lo mismo, como cada doblense, todos tenemos ese objetivo”.

En la actualidad, en Doblas se están realizando importantes obras como viviendas, desagües fluviales y el albergue municipal.