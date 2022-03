Máximo: «Si todo es una mierda vamos a pelear para que deje de serlo»

«Uno elige, los estudios de TV, o la calle y la gente», dijo el líder de La Cámpora desde la marcha y repitió que «es con la gente adentro» en un mensaje a Alberto.

Máximo Kirchner habló desde la marcha multitudinaria de La Cámpora por el Día de la Memoria y dijo que «si todo es una mierda vamos a pelear para que deje de serlo».

El diputado envió una serie de mensajes sin destinatario pero que aluden al Gobierno que preside Alberto Fernández, al decir que se debe gobernar «con la gente adentro».

Lo hizo en medio de las tensiones entre el kirchnerismo y la Rosada por el acuerdo con el FMI que se aprobó en el Congreso y que el sector de la vicepresidenta rechazó para no avalar el «ajuste».

«Se han dedicado todos los canales a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente», dijo Máximo en otro dardo envenenado.

«Nosotros queremos transformar la realidad», dijo Kirchner, que exhibió este jueves el respaldo de los intendentes del PJ bonaerense, y de Axel Kicillof.

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, encabezó este jueves la columna de La Cámpora desde la Ex Esma hasta Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo Día Nacional de la Memoria, a 46 años del último golpe de Estado. «La Patria es eso que tenemos por delante y por eso dimos todos las peleas que dimos», sentenció y agregó: «El Gobierno tiene que ser con la gente adentro».

«Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancarsela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estabámos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Claramente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se dedicaron a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario», explicó al hacer referencia a su postura contraria al acuerdo con el FMI que se aprobó en el Congreso y al que voto de forma negativa, al igual que los legisladores de su agrupación.

Desde arriba de un camión, desde donde se realizó la transmisión de la marcha para los canales de la agrupación, el titular del PJ bonaerense romíó el sinlencio y celebró esta una nueva movilización, tras dos años de pandemia. «Es encontrarnos y vernos después de la pandemia, es muy lindo. Charlas con amigos y militantes que no vemos todos los días», indicó. «Esto es llevar la marcha del 24 de marzo a toda la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad que a veces tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos o que directamente reivindican el accionar de la dictadura. Entonces, que la ciudad de Buenos Aires aunque vote como vote no pierda la sensibilidad y la humanidad, después lo que quieran, pero hay cosas que no se pueden negar«, explicó el legislador oficialista. «Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenes que bajar los brazos porque todo es una mierda y si todo es una mierda, vamos a pelear para que deje de serlo. No podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, la autocompasipon es el peor de los caminos, nosotros queremos transformar la realidad», les dijo a un grupo de jóvenes que dirigían la transmisión.

Fuente:LPO