Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante”

El diputado camporista, también presidente del PJ bonaerense, habló esta tarde ante militantes en el microestadio de Garín tras los cambios en el Ministerio de Economía.

El diputado y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner habla durante el acto en Escobar.

En medio de una aparente tregua entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner a partir de los cambios en el ministerio de Economía, el diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, dijo este jueves en un “encuentro con la militancia” en Escobar que “lo que pasó en los últimos días, que vaya a saber cómo habrá sido, es de una irresponsabilidad supina”.

Sobre la feroz interna en el Frente de Todos, el legislador afirmó: “En estos meses escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera sobre la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados, y ahí esta Cristina poniendo la cara para sacar todo adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula para tener razón”.

Con respecto a la polémica negociación por la deuda con el Fondo Monetario, Máximo Kirchner recordó: “Cuando decidí dejar la conducción del bloque de Diputados porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal. No lo hice pensando en falsos protagonismos, que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber las cosas mejor”.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner también se hizo un lugar para criticar por enésima vez a la gestión de Juntos por el Cambio, pero también a la actual administración: “Obvio que cada uno de nosotros cuando fue a votar en el 2019 quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera no alcanza. No me alcanza que Macri esté del otro lado”.

En este sentido, el titular del peronismo bonaerense añadió: “El profundo daño que generó la presidencia de Mauricio Macri también es de una gran extensión en el tiempo. Y a veces desde muchos medios de comunicación quieren minimizar ese enorme daño al país”.

La actividad, promovida por el PJ provincial, tuvo lugar en el microestadio de Garín, ubicado en Boulevard Presidente Perón 450, consignó el partido a través de un comunicado.

En el acto, además, asumieron las autoridades del PJ Bonaerense que fueron designadas en las distintas secretarías del partido.

En tanto, el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente local en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, asumió su cargo como presidente del PJ de Escobar.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, habla durante la asunción como titular del PJ en su distrito.

El 14 de junio pasado, el líder de La Cámpora había reunido en La Plata a diputados nacionales y a los ministros Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, que recientemente se despegaron del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, este jueves no hubo presencias de funcionarios y/o legisladores nacionales.

En el FdT había expectativas sobre las palabras del hijo de la vicepresidenta, a raíz de la crisis interna que abrió la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el funcionario más apuntado por el sector que responde a Cristina Kirchner.

En plena crisis, Alberto y Cristina también hacen actos este fin de semana

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el centenario de YPF, su última aparición conjunta.

Por su parte, en plena crisis interna, Alberto Fernández encabezará este sábado un acto en Tucumán por el 9 de Julio. Antes, el viernes, Cristina Kirchner dará un discurso en El Calafate.

En paralelo, podría crecer la tensión en las calles: en las redes sociales comenzó a circular la convocatoria a un cacerolazo contra el Gobierno en todo el país en el Día de la Independencia.

Hasta este miércoles, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner se manifestaron públicamente sobre la Guzmán. Tampoco hicieron declaraciones sobre la designación de Silvina Batakis como su reemplazo. Sin embargo, esa situación podría cambiar en las próximas horas.

En un clima de tensión extrema, Alberto Fernández y la vice mantuvieron el domingo un contacto telefónico y, por primera vez en meses, se vieron en privado el lunes en Olivos. No estaba previsto, por ahora, que Cristina Kirchner participe de la actividad en Tucumán. De modo que el mandatario volvería a encabezar en soledad otro acto durante una fecha patria.