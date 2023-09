Máximo Kirchner en la cumbre del PJ bonaerense: «Ganemos en la Provincia y la Nación para cambiarle la vida a la gente»

«La provincia de Buenos Aires la vamos a ganar bien y esto va a ser fundamental para que Sergio y nuestra fuerza ingresen en el balotaje», agregó.

Máximo Kirchner en el PJ bonaerense.NA

El diputado Máximo Kirchner encabezó hoy en La Plata una reunión del Consejo del PJ bonaerense, donde pidió a los referentes del espacio trabajar con la meta de ganar las elecciones «en la Provincia y en la Nación para cambiarle la vida a la gente».

En la reunión, los consejeros y consejeras analizaron de cara a las elecciones de octubre las acciones en cada distrito y destacaron «las medidas en beneficio del pueblo que permiten seguir recuperando el poder adquisitivo», en referencia a los recientes anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

«En ese marco se ratificó el fuerte apoyo al candidato presidencial, Sergio Massa y al gobernador Axel Kicillof quienes encabezan la lista de Unión por la Patria», se informó en un comunicado.

«La Provincia la vamos a ganar bien el 22 de octubre, y esto va a ser fundamental para que Sergio y nuestra fuerza ingresen en el balotaje a nivel nacional. Estamos convencidos y trabajando para garantizar un mejor resultado en Buenos Aires», afirmó Máximo Kirchner, quien preside el PJ bonaerense.

Se indicó que durante el encuentro se destacó que «frente a las propuestas fantasiosas y las inconsistencias económicas planteadas por la oposición, el PJ bonaerense valoró la importancia de seguir trabajando en el debate conceptual de cara a la ciudadanía y en medidas que resuelvan la situación».

«La tarea es enorme y los recursos cada vez menos. El FMI condiciona el funcionamiento del Estado y el acuerdo cómo venimos diciendo es inflacionario», expresó Máximo Kirchner. «Tenemos la oportunidad de construir la victoria en octubre, tomamos decisiones para recuperar municipios que permitieran al peronismo de Buenos Aires retener la gobernación y sumar en la elección nacional», agregó.

El hijo de Cristina Kirchner además atendió a la prensa a la salida de la reunión y salió al cruce de los dichos de la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien dijo que buscaba en estos comicios «destruir al kirchnerismo».

«Yo no quiero destruir a Patricia Bullrich, yo quiero que a mi país le vaya bien, no quiero destruir a nadie. Quiero más medios de comunicación, más empresas, no se trata de querer suprimir al que piensa diferente. Si la propuesta central de una candidata es destruir a una fuerza política..bueno ya sabemos como termina eso», remarcó.

También apuntó contra el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei por el tema de la dolarización: «Cuando se habla de dolarización o vía libre de dos monedas hay que pensar también en lo que fue la convertibilidad, que sirvió como plan antiinflacionario pero se debió dejarla antes de 2001. En el agro generó la quiebra y remate de pequeños y medianos propietarios. Hay que mirar bien los efectos de esta políticas porque pierde competitividad el agro», sostuvo Máximo Kirchner.

Luego planteó que no se puede «renunciar a tener moneda porque no tenes el Banco Central pero (con la dolarización) dependes de la Reserva Federal» de los Estados Unidos.

«El fenómeno Milei no me llama la atención. Tiene que ver con procesos, como el que ocurrió en 2009 (año en el que Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas contra Francisco De Narváez, cuando Argentina venía de una sequía y de la caída de Lehman Brothers. Milei es un hijo del endeudamiento con el FMI, ese declive en la calidad de vida hace que aparezca y hay que respetarlo. La gente va, vota y elige, no nos podemos enojar por estas cosas.

Asimismo, dijo que a Cristina Kirchner «la sacaron de la cancha, como a Manzur en Tucumán y a Uñac en San Juan, el partido judicial, y después vean como falla con Jorge Macri». «El voto de la gente pierde poder porque vota cosas que no la deja gobernar el partido judicial o la economía tiene poca capacidad de movimiento por las imposiciones del FMI», agregó.

Escrito por Santiago Pérez Chiconi

NA