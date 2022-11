Máximo Kirchner en el Congreso del PJ: «Tenemos el deseo de transformar nuestra patria»

El presidente del PJ bonaerense fue el único orador en el congreso partidario que se realizó este sábado en Mar del Plata.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires realizó este sábado en Mar del Plata un congreso partidario, con el objetivo de avanzar en el consenso de estrategias electorales para lograr que el Frente de Todos consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país.

El congreso partidario, que se realizó a puertas cerradas en el club Once Unidos -ubicado en la calle Tomás Falkner 5220 de la ciudad balnearia- tuvo como acto de cierre el discurso del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, único orador del evento.

El discurso de Máximo Kirchner

En su discurso de cierre del encuentro, el diputado nacional se refirió a los «18 años de proscripción que sufrió el peronismo, sin poder nombrar a Eva o a Perón… Qué le van a contar al peronismo de libertad, si fue el peronismo el que sufrió la supresión y la oprresión en nuestro país y dio la vida para que los argentinos pudieran recuperar la democracia».

«Nada grande se podrá construir en nuestro país si reina el odio, lo que debe reinar es el amor y la igualdad para poder desarrollarla y conformar una sociedad armónica», sostubo.

El titular del justicialismo de la provincia afirmó que “tenemos el deseo de transformar nuestra patria más allá de las dificultades que el presente pone en nuestro camino”.

«Tenemos que tener claro que el adversario que enfrenta la sociedad argentina, porque no solo lo enfrenta el peronismo, cuando uno escucha lo que quieren hacer es un problema para cualquier argentino de bien que quiera desarrollarse dignamente en nuestro país», señaló.

En ese sentido, dijo que “escuchaba en estos días al ex presidente Macri decir, por ejemplo, que en Aerolíneas Argentinas se han gastado 10.600 millones de dólares, y decía que él con esos millones podría hacer la red de transporte ferroviario más moderna del mundo… Me sonó como eso de ‘con la plata del Fútbol para Todos vamos a hacer 3 mil jardines…’ Me dio la impresión que nos vamos a quedar sin Aerolíneas como nos quedamos sin los 3 mil jardines”.

«Tenemos que tener más decisión» a pesar «de los esfuerzos» que realiza el Gobierno Nacional, dijo, pero advirtió que «en lo personal me llena de tristeza cómo está mi país».

“Queremos una Argentina con empresarios que se desarrollen, que inviertan… Esa Argentina queremos. Cuál es el proyecto de país que ellos quieren realmente; por eso hay que discutir en serio, hay 48 millones de argentinos que dependen de estas discusiones”, dijo.

En alusión a “compañeros y compañeras que a veces están interesados en las aventuras personales”, dijo que “así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que la Argentina saliera del oprobio neoliberal y macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes… Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes, ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más”, sentenció.

Qué se debate en congreso partidario del PJ bonaerense

En el orden del día del congreso partidario, se encuentran cuestiones de formas en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; modificación de la carta orgánica; y aprobar las memorias, balances y gastos.

A priori, los puntos incluidos en el temario no tienen ninguna objeción por parte de los diferentes sectores que componen el peronismo bonaerense, por lo que este cónclave cobra mayor importancia como encuentro corolario de varias reuniones, que se realizaron semanas atrás en la casa del gobernador Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner, intendentes y referentes distritales.

Así, un encuentro formal para cumplir con las normas electorales vigentes, será también una oportunidad para intentar avanzar en uno de los temas que más preocupa a los dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires junto a otros gobernadores y funcionarios nacionales: las PASO 2023.

En las distintas reuniones en La Plata, se fueron gestando dos grandes coincidencias: la idea de impulsar la suspensión de las primarias abiertas y la posibilidad de una candidatura de Kicillof para su reelección.