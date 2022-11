Máximo Kirchner: «El cambio somos nosotros»

«Los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás», planteó el diputado nacional.

El presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó el 9° Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú, donde exigió una «integración del sistema» público, privado y obras sociales al sostener que «no es un gasto, es una inversión». El diputado nacional abordó así uno de los ejes sobre el cual trabaja el kirchnerismo por pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El legislador del Frente de Todos (FdT), por otro lado, añadió críticas al gobierno de Mauricio Macri por la deuda que tomó con el FMI: “El préstamo del Fondo Monetario Internacional no lo usaron para mejorar el sistema de salud pero les aseguro que al sistema de salud le van a hacer pagar parte del pago de la deuda y esto tenemos que tratar de evitar”.

En modo electoral, Máximo Kirchner hizo un curioso juego de palabras en favor del oficialismo con el clásico slogan de Juntos por el Cambio (JxC). «La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás”, remarcó.

“Cuando la compañera Cristina pide la integración del sistema de salud no significa estar en contra sino de mejorar. Si algo nos demostró la pandemia es la necesidad de integrar un sistema de salud”, expresó al encabezar el acto en la ciudad de Entre Ríos en la se congregaron dirigentes del sector de todo el país vinculados al peronismo.

El también principal referente de La Cámpora dijo que “cuando defendemos una política pública enseguida pareciera que buscamos suprimir la existente. La salud no es un gasto, es una inversión. A algunos le puede parecer una mera cuestión semántica, pero cuando nuestro pueblo que abona sus impuestos con el esfuerzo de su trabajo escucha la palabra gasto los mal predisponen”.

Al respecto, planteó que es necesario «saber dónde tienen que estar los hospitales de cabecera para que no sea tan difícil para los argentinos y argentinas acceder a un sistema de salud de calidad».

«Los que vivimos en el Interior sabemos muy bien de las privaciones del sistema de salud y de especialistas que se viven en nuestro país”, aseguró.