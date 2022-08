Máximo Kirchner dijo que la oposición “está secuestrada por Macri” y le envió un mensaje a Rodríguez Larreta

“Que muestre que tiene el coraje de no dejarse extorsionar por Macri”, sentenció el líder de La Cámpora sobre el jefe de Gobierno. Sobre Cristina Kirchner, sostuvo: “Si la está defendiendo la gente, es porque siempre pulseó a favor de ellos”

Máximo Kirchner en Avellaneda.

En lo que fue la primera aparición pública desde que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel para Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Máximo Kirchner cerró un acto de la UOM en Avellaneda y brindó un discurso con fuertes críticas hacia la oposición en general, pero enfocado, particularmente, en Mauricio Macri.

Sin embargo, llamó la atención el pedido que el líder de La Cámpora le hizo a los dirigentes de Juntos por el Cambio y a Horacio Rodríguez Larreta, principal candidato a presidente del espacio para 2023: “Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, prosiguió el diputado nacional.

Y completó con el mensaje hacia el alcalde porteño: “Si aspira realmente el jefe de gobierno porteño a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

Por otro lado, Máximo Kirchner agradeció las expresiones de apoyo a la Vicepresidenta y señaló que “si a Cristina la está defendiendo la gente es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente (”los poderoros”) siempre fue en función de los intereses de las mayorías”.

Máximo Kirchner.

Pero continuó: “La mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar”.

También apuntó contra el agro por “extorsionar” al gobierno nacional con la liquidación de las exportaciones. “No lo entiendo, porque no pierden, solo dejan de ganar tanto”, dijo.

El jefe de La Cámpora también aludió en varias oportunidades al ex ministro de Economía Martín Guzmán. Primero aclaró que volvió a leer el acuerdo con el FMI y que “no lo votaría devuelta”.

“Me acuerdo que una vez el ex ministro de Economía me dijo que Giorgieva era una mujer que había sido muy humilde y que por eso iba a tener una mirada sobre la Argentina diferente. Hace una semana dijo que se necesitaban acciones dolorosas, siempre es dolor”, apuntó.

En relación al FMI, Kirchner reconoció que el Gobierno está “muy necesitado de divisas” y denunció que “ahí es donde te empiezan a ajustar el lazo”.

“Entonces te prometen un infierno. Esa fue mi discusión interna, porque a la sociedad había que decirle la verdad para que sepa lo que significan esas decisiones. Parte de ese infierno era que si no se firmaba el acuerdo al lunes siguiente iba a hacer una corrida. Aquello que se buscó evitar (con el acuerdo con el FMI) el marcado al final lo hizo igual”, explicó.

El diputado nacional estuvo acompañado en la mesa principal por Walter Correa (Ministro de Trabajo PBA), Abel Furlan (Secretario General de la UOM) y Daniel Daporta (secretario general Avellaneda). Detrás de ellos se ubicaron Adrián Pérez, secretario general UOM Quilmes, Esteban Cabello, secretario general UOM La Matanza, Gabriela Vélez, UOM Avellaneda, Diego Espeche, secretario general UOM San Miguel, Karina Ortiz, UOM Avellaneda y Osvaldo Lovato, UOM San Martín.

Además, entre los presentes estuvieron en primera fila el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobroff.