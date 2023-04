Máximo Kirchner cuestionó el crecimiento de la pobreza: “El Frente de Todos no vino para esto”

Desde Trelew, el líder de La Cámpora resaltó las figuras de Néstor y Cristina Kirchner, convocó a la militancia a no ceder espacios, cuestionó el acuerdo con el FMI y reconoció que la situación económica que atraviesa el país “es durísima”.

Máximo Kirchner habló en un acto junto a al candidato a intendente de Trelew por el FdT, Emanuel Coliñir .

Máximo Kirchner volvió a tensar la interna del Frente de Todos este miércoles, cuando en un acto en la ciudad de Trelew cuestionó que “crece el país y al mismo tiempo crece la pobreza” y reconoció que “el proceso que se está viviendo es durísimo”. “El Frente de Todos no vino para esto”, remarcó.

El líder de La Cámpora volvió a apuntar contra el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque “mucho tiene que ver con la inflación” y pidió a la militancia que “no regalen un solo espacio porque después van y los ocupan ellos”, en referencia a Juntos por el Cambio.

“Los resultados que vemos hoy son pésimos y quienes dijeron que todo está muy bonito y muy bárbaro harían muy bien en decir que se equivocaron. Les vamos a decir ‘viste, cometiste un error, ahora vamos y pongámonos a trabajar por la gente’”, dijo el hijo de la vicepresidenta en un mensaje directo al presidente Alberto Fernández y a la dirigencia más cercana a su entorno, que impulsa su reelección.

Si bien resaltó las figuras de Néstor y Cristina Kirchner, ante el clamor “Cristina presidenta”, pidió a la militancia no depender de un apellido para sortear la crisis. “No tienen que depender más de un apellido milagros, sea Kirchner o el que fuere”, aseveró.

Un mensaje hacia adentro de la interna

Lejos de distender la interna de la coalición oficialista, Máximo Kirchner cuestionó que “de cara a los procesos electorales siempre las dirigencias tratan de ganarse el voto de la gente, muchas veces dejando de ser quienes son”. “Ese es el primer indicio de que se deja de representar”, advirtió.

En un gesto de distensión, Daniel Scioli se reunió con una de las líderes de La Cámpora, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

“Cuando uno mira los números de la realidad que tenemos, de dónde está hoy nuestro país, es un país complejo y difícil, que parece que el 9 de diciembre de 2015 entró en un tobogán y parece no encontrar el arenero. Las frustraciones que atravesamos como sociedad, que son parte del fuerte debate interno del Frente de Todos para entender y saber hacia dónde debemos ir, es parte de lo que una sociedad debe participar y no alejarse“, dijo el líder de La Cámpora.

No obstante, aseguró que “cuando escuchan que es una interna por el poder, es mentira”. “Nuestro pueblo necesita ir hacia adelante y no conformarnos con este tipo de situaciones que está atravesando ahora, bajo el paraguas de que Macri no tiene que volver o de que Cambiemos no tiene que volver, eso no puede ser lo que nos lleve a pensar una Argentina diferente. Queremos discutir adentro”, arremetió.

“Estos números de pobreza e indigencia son para que nos replanteemos qué queremos hacer, qué nos pasó y para eso estamos acá”, dijo en el mismo sentido.

En el mismo tono y con críticas a Alberto Fernández, con quien el kirchnerismo duro se muestra cada vez más distanciado, consideró que “no solo un Presidente deber pedir acompañamiento a la sociedad, si no también poner en valor cuando la sociedad acompaña y no defeccionar”.

“Ayer Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri se estaban peleando por cómo se iba a votar, esa discusión sí que está lejos de la gente. La discusión que nos atraviesa a nosotros como espacio tiene que ver hacia dónde va nuestro país y cuáles son las mejores herramientas e instrumentos que podemos generar para que los números cierren con la gente adentro”, advirtió en un mensaje directo a la interna.

En ese contexto, si bien reconoció que “es verdad que la sociedad tiene derecho a sentirse frustrada, enojada, pero lo que no tiene derecho jamás es a no interesarse en los destinos de su país”, alertó que “si la sociedad relega su lugar en la discusión de su futuro a la hora de construir dirigencias y militancias, poco podrá modificar en el futuro”.