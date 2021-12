Máximo Kirchner convocó a «colmar la Plaza de Mayo» el próximo 10 de diciembre

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos participó de la inauguración de la nueva sede del Ateneo Cristina Conducción en Avellaneda junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.

Máximo Kirchner convocó a la militancia a participar en las calles de los festejos por el día de la democracia. Foto: @jorgeferraresi (Twitter).

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, convocó a «colmar la Plaza de Mayo» el próximo 10 de diciembre en el marco de los festejos por el día de la democracia y los derechos humanos para ofrecer «una demostración de voluntad transformadora», al participar hoy de un acto en Avellaneda.

«Hay que reventar en serio la Plaza. Ese día invito al pueblo argentino a que abrace a alguien que como Cristina (Fernández de Kirchner) sufrió la persecución judicial y que volverá a ser presidente del Brasil», expresó el legislador en referencia a la asistencia al acto del exmandatario del país vecino Luiz Inácio Lula Da Silva.

Ý en ese sentido, agregó: «Confiemos en nosotros y nosotras, demos una demostración de voluntad transformadora, que no nos quiebren la autoestima. Vamos a salir adelante».

Máximo Kirchner participó de la inauguración de la nueva sede del Ateneo Cristina Conducción en Avellaneda junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.

El principal referente de la agrupación «La Cámpora» puso en valor la tarea de la militancia durante la campaña del 2019 que logró que «el macrismo no se extendiera por más de un período de gobierno».

«Éramos muy pocos y pocas los que creíamos que se podía revertir. Muchos decían que había (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri para ocho años. Ninguno de los que está aquí creía eso y nos pusimos a trabajar para que la provincia y la Argentina fueran gobernadas por quienes representan a un proyecto que tiene en el centro a las personas», subrayó.

El titular de la bancada del FdT en la Cámara baja repasó el manejo sanitario que realizó el Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus y ponderó el trabajo que llevaron a cabo los trabajadores de la salud y los vecinos que atendieron los comedores comunitarios en los barrios para que «a nadie le faltara un plato de comida».

«En esta situación de una enfermedad que afectó al país y al mundo uno esperaba mayor madurez de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación. Hoy que pueden salir no salen, solo cuando teníamos más de quince mil contagios y los médicos se debatían entre la vida y la muerte de nuestro pueblo salían.

Hay cosas que no se pueden hacer pensando en si te van a votar o no. Y lo que hicimos fue cuidar a nuestra gente», indicó.

En otra parte de su discurso recordó las palabras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner formuló en Avellaneda, a fines de 2017, cuando aseguró que haría «todo lo que estuviera a su alcance para que otro argentino o argentina estuviera en la Casa Rosada».

«Está bien crecer 9 o 10 puntos, eso está bien, pero si ese crecimiento no llega a nuestra gente no sirve. Es importante entender y explicar que las cosas no se solucionan de un día para el otro, esto es paulatino, paso a paso. Lo que no puede dominarnos es la ansiedad pero tampoco puede movernos el posibilismo», subrayó.

Y en ese sentido, puntualizó: «La política se hace con la gente no en los párrafos de un artículo de un medio de comunicación. Se hace con los vecinos y vecinas, en las calles».

