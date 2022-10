Mauro Icardi rompió el silencio y destrozó a Wanda Nara: «En una semana se termina el jueguito»

El futbolista realizó un vivo en Instagram en el que contó detalles de su relación actual con Wanda Nara. Aseguró que sus hijos están enojados con la mediática. «Estuvimos juntos todo el domingo. Dormimos juntos», aseguró.

A toda la novela de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez, se sumó Mauro Icardi, quien rompió el silencio este miércoles en un vivo de Instagram y disparó fuerte contra su ¿ex? pareja.

El futbolista apareció para aclarar todas las versiones que surgieron en las últimas semanas sobre su entorno íntimo y la publicación que hizo Valentino López apuntando contra L-Gante.

«Hago esto para salir a aclarar algunas cosas, no es mi estilo hacerlo por este medio, pero soy una persona y duelen muchas cosas que dicen, inventadas en un 99%», comenzó diciendo.

Luego, agregó: «Wanda publicó que estaba separada, estamos viendo esto de si nos separamos o no, estuve unos días con ella en Argentina, la pasamos bien en casa y estaba todo bien hasta el día siguiente que volví y empezó con el mismo discurso de que nos separamos. Yo estoy con los nenes en Estambul con su escuela, fútbol actividades, y bueno no sé, espero a que la madre se digne a venir. Terminó la grabación de un programa y la están esperando».

Respecto de cómo están los hijos con ellos y en dónde se encuentra, contó: «En este momento está en Santa Bárbara haciendo un clip de una canción que ni queremos comentar, porque no es del estilo al que estamos acostumbrados, no es lo que queremos, o quiero, mejor dicho para mis hijos e hijas, sobretodo.».

Y, siguió : «El cantante puso que están en otro lado y están ahí, haciendo un video ridículo por decirlo así… no quería hablar de esto pero bueno».

Luego, habló del posteo que hizo Valentino López en su cuenta de Instagram. «Valentino hizo una publicación, no quiero meter a los nenes, pero tiene 14 años y la verdad tiene podemos decisión de decir lo que quiere y piensa. Antes de todo esto, el estilo de vida que está llevando su madre la quiere llamar, si ella sigue en esta postura ellos mismos se van a tener que alejar, y es algo triste. Yo como marido la elegí como al mejor de todas, pero hoy se está equivocando, haciendo un comportamiento no digno para ella ni sus cinco hijos, por eso salí a hablar», comentó.

SU ESTADÍA EN BUENOS AIRES

Durante el último fin de semana, Mauro Icardi estuvo en Argentina y mucho se habló de su paso por Buenos Aires, ya que algunos aseguraban que Wanda Nara no habría dejado entrar a su esposo a la casa y se habría tenido que ir a un hotel.

Ante estas versiones, Mauro se encargó de contar con detalles como se dio toda la situación.

“Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó. Y negó haber estado en «¿Quién es la Máscara?», el show televisivo donde trabaja Wanda. “Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda”.

«Estuvimos juntos todo el domingo. Dormimos juntos», aclaró.

LA CONVERSACIÓN DE MAURO ICARDI Y TAMARA BÁEZ

Después de que Tamara Báez contara públicamente que mantuvo una conversación con Mauro Icardi, en medio de las versiones de romance entre Wanda Nara y L-Gante, el futbolista aprovechó el vivo de Instagram para contar como fue realmente esa situación.

“No le tiré onda, no hablé nada raro, nada de otro mundo ”, aseguró el delantero de Galatasaray.

Además, contó que la ex de L-Gante le escribió para preguntarle algo particular, pero que él terminó la conversación defendiendo a Wanda Nara: “Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé y quedó ahí”.

LA FRASES MÁS PICANTES DEL VIVO DE MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA

“Cuando yo expliqué que jugamos con la prensa, le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”

“Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles”.

“Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”

“Sé de sobra qué clase de persona soy, soy un gran papá”.

“Me arrepiento de una cosa, todo el mundo ya lo sabe y sobre todo Wanda. Es lo único de lo que me arrepiento”

“Es un circo mediático que a muchas personas les sirve, yo no soy de esas personas. Cuando vuelva la semana que viene, vamos a hablar de esto”.