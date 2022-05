Mauricio Macri no tiene memoria: «Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia»

El ex presidente criticó al actual mandatario por el endeudamiento durante este gobierno y el aumento de la inflación.

El ex presidente Mauricio Macri sostuvo que Alberto Fernández “es el presidente que más deuda tomó en la historia”, al tiempo que criticó las políticas del Gobierno y el aumento de la inflación en Argentina.

«Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia. Es récord, tomó más de u$s30.000 millones por año y nos deja el triple de Leliqs, esto que la gente no entiende, pero que es una bomba. Se va a caer esta mentira del endeudamiento», sostuvo Macri.

«Arrancaron en 2019, cuando tuvieron éxito en convencer a una cantidad de gente para que no continuásemos, y lo mismo en 2020, pero ya en 2021 se empezó a caer a pedazos y se la pasan hablando de la deuda que le dejamos con el Fondo, que vencía a los dos años de ellos asumir, que eran US$ 19.000 millones y que nunca se iban a pagar si había un plan», indicó.

Según Mauricio Macri, «ellos van a dejar US$ 60.000 millones, y se quejan de US$19.000 millones a dos años que eran perfectamente refinanciables, y dejan US$60.000 millones, en pesos, ajustados por diferentes maneras, a solo 12 meses. O sea que no son licuables como ellos insinúan, y es impredecible saber cómo se va a manejar».

En ese marco, sostuvo que es un «mamarracho» la política exterior del Gobierno al defender a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

«La verdad es que el Presidente ni siquiera sabe la diferencia entre un bloqueo y un embargo. Hoy no hay bloqueos: hay embargos, que es algo que los países tienen derecho a hacer en función de los valores que defienden. Hay un embargo sobre Cuba hace décadas, y lo mismo sobre Venezuela, y eso no es un bloqueo… Para resolver los problemas actuales, es importante ser parte del mundo global», explicó el ex presidente.

En tanto, también apuntó contra la suba de las retenciones al campo y contra Aerolíneas Argentinas: “Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario ¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¿Verdad? Los colectivos no son del Estado: hay transportistas, que cobran una tarifa y el Estado los regula».